Политика⁠,
0

Лавров сравнил с терактом угрозы Польши в отношении самолета Путина

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Угрозы со стороны властей Польши в отношении самолета президента России Владимира Путина говорят о том, что Варшава готова совершать теракты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на слова его польского коллеги Радослава Сикорского о готовности посадить борт российского лидера.

«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Лавров заявил, что Польша через суд «оправдала» теракт против «Северных потоков», а теперь министр иностранных дел страны готов по решению суда препятствовать свободному движению самолета российского лидера.
«Это весьма показательные дела», — заключил Лавров.

В своем заявлении Сикорский подчеркнул, что Польша уважает решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, а значит, не может гарантировать, что самолет Путина принудительно не посадят при возможном пролете над территорией страны. Он также назвал неприятным решение Будапешта пригласить российского лидера с визитом.

Берлин заявил об обязанности Венгрии исполнить ордер МУС на арест Путина
Политика
Владимир Путин

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины». Кремль счел это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС.

Путин называл МУС «малоуважаемой организацией», которая «не носит универсального характера» и «не является самостоятельной». Он также отмечал, что выданный судом ордер можно легко обойти, достаточно подписать межправсоглашение. Обвинения в «незаконной депортации» детей Москва отвергала.

В МИД Германии считают, что Венгрия обязана исполнить ордер МУС на арест Путина во время его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заверил, что президент России сможет беспрепятственно приехать в страну и покинуть ее.

Ряд стран ранее обходили ордер МУС на арест Путина. В частности, это ЮАР, Монголия и Таджикистан.

В настоящее время членами МУС являются 125 государств. Среди тех, кто не признает его юрисдикцию, — США (отозвали подпись), Россия (не ратифицировала документ), Израиль (не ратифицировал) и Китай (не подписывал документ).

Валерия Доброва
Сергей Лавров Владимир Путин Радослав Сикорский Польша
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
