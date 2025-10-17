Берлин заявил об обязанности Венгрии исполнить ордер МУС на арест Путина

Владимир Путин (Фото: Asatur Yesayants / Shutterstock)

Власти Германии считают, что действие Римского статута, обязывающего исполнять все решения Международного уголовного суда (МУС), по-прежнему распространяется на Венгрию, куда запланировал поездку президент России Владимир Путин. Об этом, как сообщает новостной портал Tixio, заявил представитель МИД Германии.

Он уточнил, что с момента, когда Будапешт в апреле 2025 года объявил об отзыве подписи под документом, еще не истекли необходимые для завершения этой процедуры 12 месяцев.

«Таким образом, Венгрия по-прежнему обязана соблюдать свои обязательства в соответствии с Римским статутом», — цитирует издание немецкого чиновника.

Впрочем, он не исключил, что в случае с визитом в Венгрию Путина, ареста которого с 2023 года добивается МУС, может быть сделано исключение. При любом варианте Будапешт должен обратиться в МУС, как того требуют взятые им и все еще действующие обязательства.

Римский статут — международный договор, учредивший Международный уголовный суд (МУС). Наравне с другими 136 странами Венгрия до недавнего времени являлась его подписантом. Она ратифицировала документ в 2001 году. Весной 2025-го венгерский парламент одобрил выход страны из договора. 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, заподозрив его в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Россия, не подписавшая статут, назвала решение юридически ничтожным.

В четверг, 16 октября, состоялся телефонный разговор Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Политики договорились в ближайшие две недели провести двусторонний саммит в Будапеште, чтобы при личной встрече обсудить отношения двух стран и пути урегулирования конфликта на Украине.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заверил, что Будапешт с уважением примет обоих лидеров и президент России сможет беспрепятственно приехать в страну и покинуть ее.