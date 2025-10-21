 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Польша отказалась гарантировать свободный пролет борта Путина в Венгрию

Сюжет
Военная операция на Украине
Сикорский раскритиковал Венгрию за политику в отношении Украины. Он также отказался гарантировать свободный пролет самолета российского президента над Польшей при его визите в Будапешт
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Польша уважает решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, а значит, не может гарантировать, что самолет российского президента Владимира Путина принудительно не посадят при возможном пролете над территорией страны, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Такую позицию Сикорский озвучил, комментируя готовящийся саммит Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По предложению американской стороны встреча должна пройти в Будапеште. «Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагский трибунал», — сказал Сикорский (цитата по Wiadomosci).

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины». Кремль счел это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС.

Путин называл МУС «малоуважаемой организацией», которая «не носит универсального характера» и «не является самостоятельной». Он также отмечал, что выданный судом ордер можно легко обойти, достаточно подписать межправсоглашение. Обвинения в «незаконной депортации» детей Москва отвергала.

Каллас назвала число стран ЕС, присоединившихся к трибуналу против России
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Польский министр также раскритиковал венгерские власти за их политику в отношении конфликта России и Украины. «Тот факт, что член ЕС, все еще связанный с МУС, приглашает президента Путина, не только неприятен, но и свидетельствует о том, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а как место между Западом и Россией», — сказал он, отметив, что ранее Будапешт блокировал европейские инициативы по поддержке Киева и отказу от российской нефти.

На саммите Путин и Трамп намерены обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине. Дата и детали встречи пока не определены, заявил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. На прошлой неделе он допустил, что переговоры «действительно могут состояться в течение двух недель или чуть позже».

Белый дом не исключал, что во встрече Трампа и Путина примет участие президент Украины Владимир Зеленский. При этом он считает, что Будапешт является не лучшей площадкой для обсуждения мирных переговоров, однако «если это может принести мир, то все равно, в какой стране будет встреча».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Польша Венгрия Россия Владимир Путин МУС самолет
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Венгрия отказалась блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России
Политика
Трамп ответил на вопрос о шансе на встречу Путина и Зеленского в Венгрии
Политика
Кремль назвал преждевременным обсуждение участия ЕС в саммите в Будапеште
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Сборная Норвегии по лыжам пригрозила бойкотом в случае допуска россиян Спорт, 13:36
Лавров рассказал о договоренности с Рубио о новых телефонных контактах Политика, 13:36
Мимо Эйфелевой башни: как Николя Саркози приехал с кортежем в тюрьму Политика, 13:32
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио РБК, 13:22
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию Политика, 13:22
В Кремле назвали страны Европы «подстрекателями» к продолжению конфликта Политика, 13:14
Октябрьские матчи сборной России на ТВ посмотрело около 10 млн зрителей Спорт, 13:14
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Польша отказалась гарантировать свободный пролет борта Путина в Венгрию Политика, 13:11
Брат допустил, что режиссера Политика могли убить из-за фразы закладчику Общество, 13:04
Дорогой робот: какие решения сделают промышленность более эффективной Отрасли, 13:03
Депутат предложил признавать криптовалюты совместно нажитым имуществом Крипто, 13:00
Суд отказался рассматривать два иска к Пугачевой Общество, 12:59
WSJ узнала, что Трамп сказал Зеленскому насчет поставок Tomahawk Политика, 12:58
Минобороны отчиталось об ударах по энергетическим объектам Украины Политика, 12:56