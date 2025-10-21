Польша отказалась гарантировать свободный пролет борта Путина в Венгрию

Сикорский раскритиковал Венгрию за политику в отношении Украины. Он также отказался гарантировать свободный пролет самолета российского президента над Польшей при его визите в Будапешт

Радослав Сикорский (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Польша уважает решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, а значит, не может гарантировать, что самолет российского президента Владимира Путина принудительно не посадят при возможном пролете над территорией страны, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Такую позицию Сикорский озвучил, комментируя готовящийся саммит Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По предложению американской стороны встреча должна пройти в Будапеште. «Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагский трибунал», — сказал Сикорский (цитата по Wiadomosci).

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины». Кремль счел это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС. Путин называл МУС «малоуважаемой организацией», которая «не носит универсального характера» и «не является самостоятельной». Он также отмечал, что выданный судом ордер можно легко обойти, достаточно подписать межправсоглашение. Обвинения в «незаконной депортации» детей Москва отвергала.

Польский министр также раскритиковал венгерские власти за их политику в отношении конфликта России и Украины. «Тот факт, что член ЕС, все еще связанный с МУС, приглашает президента Путина, не только неприятен, но и свидетельствует о том, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а как место между Западом и Россией», — сказал он, отметив, что ранее Будапешт блокировал европейские инициативы по поддержке Киева и отказу от российской нефти.

На саммите Путин и Трамп намерены обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине. Дата и детали встречи пока не определены, заявил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. На прошлой неделе он допустил, что переговоры «действительно могут состояться в течение двух недель или чуть позже».

Белый дом не исключал, что во встрече Трампа и Путина примет участие президент Украины Владимир Зеленский. При этом он считает, что Будапешт является не лучшей площадкой для обсуждения мирных переговоров, однако «если это может принести мир, то все равно, в какой стране будет встреча».