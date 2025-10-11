ЕС обвинил Таджикистан в неисполнении ордера МУС на арест Путина

Республика является государством — участником Римского статута МУС, но не выполнила свои обязательства по исполнению ордера, заявили в ЕС. Путин посетил страну с 8 по 10 октября. Россия считает ордер юридически ничтожным

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Таджикистан, куда президент России Владимир Путин приезжал с трехдневным визитом на прошедшей неделе, не выполнил свои обязательства по ордеру на арест, выданному Международным уголовным судом (МУС), заявили в Европейской службе внешних связей (EEAS).

В дипломатической службе ЕС напомнили, что республика является государством — участником Римского статута МУС.

Евросоюз «продолжает поддерживать расследования, проводимые прокурором МУС на Украине, и призывает все государства к сотрудничеству», подчеркнули там.

МУС выдал ордер на арест Путина весной 2023 года. Россия сочла это решение юридически ничтожным, поскольку в 2016 году вышла из-под юрисдикции МУС.

Путин посетил Таджикистан с 8 по 10 октября. Его поездка включала в себя три этапа. С вечера 8 октября по первую половину 9 октября — государственный визит в страну. Вторая половина 9 октября была посвящена участию во втором саммите Россия — Центральная Азия. 10 октября прошло заседание Совета глав государств СНГ.

В сентябре прошлого года президент посещал Монголию, которая ратифицировала Римский статут МУС. Визит был приурочен к 85-й годовщине победы СССР и Монголии «над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол». Власти этой страны объяснили отказ арестовать Путина по ордеру МУС энергетической зависимостью и политикой нейтралитета: Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сообщил, что визит тщательно готовился и что в Кремле «нет переживаний» по этому поводу, поскольку у России «прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии». Путин назвал республику дружественной страной и союзником России на протяжении многих лет.

Поздне МУС обвинил Монголию в нарушении Римского статута за отказ арестовать Путина. «Монголия не выполнила запрос МУС о сотрудничестве, что противоречит положениям Римского статута и воспрепятствовало осуществлению судом его функций и полномочий», — сочла палата предварительного производства. Суд передал этот вопрос на рассмотрение стран — участниц статута. Палата напомнила, что государства-участники и те, кто признает юрисдикцию МУС, обязаны арестовать и выдать лиц, на которых есть ордер МУС, независимо от их официального статуса или гражданства.