Путин назвал способ легко обойти решение МУС об аресте

Власти стран могут легко обходить ордера МУС за счет двухсторонних соглашений, пояснил Путин, говоря о поездке на саммит G20 в Бразилии. Туда он решил не ехать, пояснив, что дискуссии вокруг ордера сорвут работу форума

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Kremlin / Reuters)

Обойти ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС), легко: сделать это можно за счет двухстороннего соглашения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.

«Решения подобного рода очень легко обходятся, это просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. Если мы — а у нас с Бразилией очень добрые, хорошие отношения, надежные и стабильные на протяжении очень многих лет, десятилетий, — поэтому, по большому счету, можно подписать межправсоглашение, и никто не будет поставлен в сложное положение», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Бразилия ратифицировала Римский статут, который предполагает арест по санкции МУС. В марте прошлого года суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль называл это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС.

Однако, как сообщил президент, он не поедет на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии, который пройдет 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро. Власти «найдут, кто на высоком уровне достойно представит интересы» страны, пояснил он.

Свое нежелание ехать Путин объяснил тем, что его визит может помешать работе форума и создать проблемы президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве. По словам президента, даже если исключить риски, наложенные ордером МУС, «все разговоры будут только об этом», и все это осознают.

Лула да Силва заявлял, что пригласит российского коллегу на саммит G20, «приедет ли Путин или нет». «И если он примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти», — говорил он. По словам президента Бразилии, арест возможен только по решению суда, но лично он не выносит таких решений, а просто выполняет или нет.

Путин в 2023 году лично не присутствовал в ЮАР, где 22–24 августа проходил саммит БРИКС в Йоханнесбурге, а участвовал в нем по видеосвязи. Власти Южно-Африканской Республики, которые, как и Бразилия, ратифицировали Римский статут, напрямую обсуждали этот вопрос с Кремлем. Вместо президента в ЮАР прибыл глава МИДа Сергей Лавров.

На саммит G20 в Нью-Дели 9–10 сентября Путин также не приехал, несмотря на приглашение властей Индии. Российскую делегацию снова возглавлял Лавров. В Кремле тогда заявляли, что у президента «действительно насыщенный график и, конечно, главный акцент все-таки на специальную военную операцию». Индия не ратифицировала Римский статут.

Путин побывал в сентябре этого года в Монголии, где его отказались арестовать по ордеру МУС. Власти страны объяснили это политикой нейтралитета.