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Военная операция на Украине ,  
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Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

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Военная операция на Украине
Страна импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран и придерживается нейтралитета, заявил представитель правительства, объясняя отказ. Кремль называл решение МУС ничтожным
Владимир Путин и&nbsp;Ухнаагийн&nbsp;Хурэлсух
Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Власти Монголии объяснили отказ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) энергетической зависимостью и политикой нейтралитета, пишет Politico со ссылкой на представителя правительства страны.

По словам представителя, Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран. «Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа», — подчеркнул он.

Представитель правительства добавил, что Улан-Батор «всегда придерживался политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях».

Монголия подписала Римский статут и признает юрисдикцию МУС, выдавшего ордер на арест Путина.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина, сочтя его ответственным за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий на Украине. Москва назвала это решение юридически ничтожным, поскольку в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС.

Подписавшие основополагающий для суда Римский статут страны обязаны выполнить ордер МУС и арестовать Путина, если он появится на их территории. В прошлом году российский президент не приехал на саммит БРИКС в ЮАР, которая тоже обязалась подчиняться МУС.

Полгода назад в состав судей МУС вошел первый представитель Монголии — Эрдэнэбалсурен Дамдин, который учился на юридическом факультете Иркутского государственного университета. Монгольский президент Ухнаагийн Хурэлсух назвал тогда это событие признаком «растущей репутации и укрепления статуса Монголии на международной арене».

МИД Украины назвал «тяжелым ударом» визит Путина в Монголию
Политика
Фото:Наталия Губернаторова / ТАСС

Президент России прибыл в Улан-Батор с официальным визитом накануне, 2 сентября. В интервью монгольской газете «Оноодор» перед поездкой он напомнил о планах строительства магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии «Союз Восток» и не исключил, что страна сможет получать часть дешевого трубопроводного газа.

Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС
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Перед поездкой Путина Bloomberg сообщал, что Монголия пообещала не арестовывать его. Предстоящий визит главы государства в эту страну тщательно готовился, в Кремле «нет переживаний» по этому поводу, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «У нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — отмечал он.

Киев призывал Улан-Батор выполнить свои обязательства перед МУС. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали, в свою очередь, сообщала: «Мы довели нашу обеспокоенность по поводу визита и четко высказали свою позицию по поводу МУС через наше представительство в Монголии».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя отказ Монголии арестовывать Путина, заявил, что «монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении».

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Видео с прибытием Путина в Монголию

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МУС Монголия Владимир Путин Военная операция на Украине нефть газ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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