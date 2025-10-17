 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Венгрия обещала гарантировать беспрепятственный въезд Путина на саммит

Сийярто: Венгрия гарантирует беспрепятственный въезд Путина на саммит в Будапешт
Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Венгрия с уважением примет президента Владимира Путина, когда он приедет на саммит с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

Он отметил, что Путин сможет беспрепятственно приехать в Венгрию и покинуть страну.

Накануне, 16 октября, прошли телефонные переговоры между Путиным и Трампом. По их итогам республиканец сообщил о договоренности провести встречу с российским президентом в Будапеште.

Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что намечена такая встреча. По его словам, венгерскую столицу в качестве места проведения предложил Трамп, Путин согласился.

Сийярто 17 октября говорил по телефону с главой МИД России Сергей Лавровым и с Ушаковым, с американской стороны — с госсекретарем Марко Рубио.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Персоны
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Рэпера Oxxxymiron трижды оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Общество, 12:52
Суд арестовал квартиры бывшего топ-менеджера Альфа-банка в центре Москвы Общество, 12:52
На Вологодчине до конца года алкосети переформатируют в продуктовые Общество, 12:50
Личный бренд основателя помогает в найме сотрудников. Как его создатьПодписка на РБК, 12:49
Минобороны сообщило о восьми массированных и групповых ударах на Украине Политика, 12:48
Водитель пострадал при массовом ДТП на Президентском мосту в Ульяновске Общество, 12:44
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Москве после технических работ открылась Квартира Михаила Булгакова Life, 12:44
Венгрия обещала гарантировать беспрепятственный въезд Путина на саммит Политика, 12:41
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Путин собрал Совбез после разговора с Трампом Политика, 12:29
В Киеве и области на час отключили электричество Политика, 12:29
Минобороны заявило о взятии трех населенных пунктов в зоне спецоперации Политика, 12:28