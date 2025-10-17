Венгрия обещала гарантировать беспрепятственный въезд Путина на саммит

Сийярто: Венгрия гарантирует беспрепятственный въезд Путина на саммит в Будапешт

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Венгрия с уважением примет президента Владимира Путина, когда он приедет на саммит с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

Он отметил, что Путин сможет беспрепятственно приехать в Венгрию и покинуть страну.

Накануне, 16 октября, прошли телефонные переговоры между Путиным и Трампом. По их итогам республиканец сообщил о договоренности провести встречу с российским президентом в Будапеште.

Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что намечена такая встреча. По его словам, венгерскую столицу в качестве места проведения предложил Трамп, Путин согласился.

Сийярто 17 октября говорил по телефону с главой МИД России Сергей Лавровым и с Ушаковым, с американской стороны — с госсекретарем Марко Рубио.

Материал дополняется