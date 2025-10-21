Кремль назвал преждевременным обсуждение участия ЕС в саммите в Будапеште

Песков: говорить об участии стран ЕС в саммите в Будапеште преждевременно

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Говорить об участии стран Евросоюза в саммите лидеров России и США в Будапеште преждевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока преждевременно об этом говорить, пока никаких деталей не обговаривалось», — сказал Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию издания Politico, в которой говорилось, что лидеры нескольких стран ЕС хотят присутствовать на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По данным Politico, европейские лидеры также намерены лоббировать участие президента Украины Владимира Зеленского в переговорах по украинскому конфликту.

О проведении новой встречи в Будапеште Путин и Трамп договорились в ходе телефонного разговора 16 октября. На следующий день в Белом доме сообщили, что на саммите также может присутствовать Зеленский.

При этом сам украинский президент заявил, что не считает Будапешт лучшей площадкой для встречи. По данным Financial Times, проведение саммита в столице Венгрии вызвало раздражение не только у Киева, но и у Европы.

О том, что детали встречи Путина и Трампа еще не определены, Песков сообщил днем ранее, отвечая на вопрос журналистов о возможности участия Зеленского в саммите.