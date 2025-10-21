 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Кремль назвал преждевременным обсуждение участия ЕС в саммите в Будапеште

Песков: говорить об участии стран ЕС в саммите в Будапеште преждевременно
Сюжет
Переговоры России и США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Говорить об участии стран Евросоюза в саммите лидеров России и США в Будапеште преждевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока преждевременно об этом говорить, пока никаких деталей не обговаривалось», — сказал Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию издания Politico, в которой говорилось, что лидеры нескольких стран ЕС хотят присутствовать на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По данным Politico, европейские лидеры также намерены лоббировать участие президента Украины Владимира Зеленского в переговорах по украинскому конфликту.

Что происходит вокруг подготовки новой встречи Путина и Трампа. Главное
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

О проведении новой встречи в Будапеште Путин и Трамп договорились в ходе телефонного разговора 16 октября. На следующий день в Белом доме сообщили, что на саммите также может присутствовать Зеленский.

При этом сам украинский президент заявил, что не считает Будапешт лучшей площадкой для встречи. По данным Financial Times, проведение саммита в столице Венгрии вызвало раздражение не только у Киева, но и у Европы.

О том, что детали встречи Путина и Трампа еще не определены, Песков сообщил днем ранее, отвечая на вопрос журналистов о возможности участия Зеленского в саммите.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Анастасия Луценко
Дональд Трамп Дмитрий Песков Владимир Путин встреча Евросоюз
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
