Переговоры России и США⁠,
0

FT узнала о раздражении и тревоге в ЕС из-за саммита Путина и Трампа

FT: в Европе встревожены и раздражены из-за встречи Путина и Трампа в Венгрии
Сюжет
Переговоры России и США
Выбор Будапешта вызвал раздражение у Киева и Европы, поскольку Венгрия долгое время является союзником Москвы. «Мы все улыбаемся сквозь зубы, говоря, что это нормально», — сказал европейский дипломат
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Предложение президента США Дональда Трампа провести следующий саммит с российским президентом Владимиром Путиным в Венгрии встревожило европейские столицы, пишет Financial Times.

На прошлой неделе Трамп и Путин в ходе телефонного разговора договорились встретиться в Будапеште. Выбор венгерской столицы в качестве места для переговоров вызвал раздражение у Киева и Европы, поскольку Венгрия долгое время является союзником Москвы, несмотря на членство в ЕС и НАТО.

«Это никому не нравится», — сказал газете европейский дипломат. «Мы все улыбаемся сквозь зубы, говоря, что это нормально», — отметил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно поддерживает мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине и критикует ЕС за поставки вооружений Киеву. Венгрия не только не направляет оружие на Украину, но и зачастую блокирует санкции против России.

CNN сообщил, что встреча Рубио и Лаврова отложена
Политика
Марко Рубио и Сергей&nbsp;Лавров (слева направо)&nbsp;

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал Венгрию не лучшим местом для саммита, поскольку сомневается в том, что Орбан, «который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное». Среди более подходящих площадок он перечислил Швейцарию, Австрию, Ватикан, Саудовскую Аравию, Катар, Турцию. «Безусловно, если это может принести мир, то все равно, в какой стране будет встреча», — подчеркнул, однако, украинский лидер.

Госминистр по делам Европы в МИД Германии Гюнтер Крихбаум накануне заявил, что «абсолютно необходимо сейчас обсудить, как остановить эту войну», но подчеркнул, что Киев должен сесть за стол переговоров, иначе это будет «провальное соглашение».

Венгрия, приняв российского президента, нарушит свои обязательства по ордеру на арест, выданному Международным уголовным судом (МУС), пишет FT. Хотя весной Будапешт объявил о выходе из МУС, он остается связанным обязательствами до следующего лета. МУС выдал ордер на арест Путина весной 2023 года. Москва сочла это решение юридически ничтожным, поскольку в 2016 году вышла из-под юрисдикции суда.

«Неприятно видеть, что человек, на арест которого МУС выдал ордер, приезжает в европейскую страну», — заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас.

Трамп, созвонившийся с Орбаном на прошлой неделе, заявил, что тот «нравится Путину, он нравится мне», а Венгрия — «безопасная страна». Он уверен, что премьер будет «хорошей принимающей стороной».

Ожидается, что Орбан изложит свои планы перед саммитом Трампа и Путина, включая возможную встречу европейцев с главой Белого дома, сообщил FT немецкий чиновник. Однако подтверждения этому пока нет. По словам собеседника, госсекретаря США Марко Рубио и главу МИД России Сергея Лаврова ожидают в Будапеште 30 октября.

Тем временем лидеры ЕС на саммите в четверг в Брюсселе должны договориться об использовании замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в размере €140 млрд, а также одобрить новый пакет санкций против России. Они рассчитывают на позднее прибытие венгерского премьера, поскольку тот планирует сначала принять участие в торжествах по случаю национального праздника. 23 октября в стране отмечается День революции и освободительной борьбы 1956 года.

В Кремле, объясняя выбор Венгрии, заявили, что она, как страна и НАТО, и ЕС, занимает «особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов», что «вызывает уважение».

«С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и весьма конструктивные отношения у президента Путина, это способствовало тому взаимопониманию, которое было выработано во время последнего телефонного разговора», — сказал накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Владимир Путин Венгрия Европа
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
