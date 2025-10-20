Песков о возможном участии Зеленского: деталей встречи Путина и Трампа пока нет

Песков ответил на вопрос об участии Зеленского в саммите Путина и Трампа

Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Пока не определены детали готовящейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном участии в саммите украинского президента Владимира Зеленского. Его слова передает корреспондент РБК.

«Пока нет никакой детализации встречи, о возможности которой говорили два президента», — сказал Песков.

16 октября между Путиным и Трампом состоялся длительный телефонный разговор, в ходе которого лидеры стран обсудили место будущей встречи, которым стал Будапешт. Это восьмой по счету телефонный контакт двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. Тогда же в администрации американского лидера допустили, что президент Украины может присоединиться к будущей встрече.

Сам Зеленский считает Будапешт не лучшей площадкой для встречи на тему мирных переговоров, поскольку сомневается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан способен сделать что-то хорошее для Украины. По его словам, более достойными вариантами могли бы стать Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция.

В Кремле сообщали, что место предложила американская сторона. Венгрия, как страна и ЕС, и НАТО, занимает особую суверенную позицию, это вызывает уважение, пояснил Песков.

Еще в августе польский премьер-министр Дональд Туск отмечал, что для встречи по украинскому конфликту лучше выбрать не Будапешт, а иное место. Он напомнил, что в столице Венгрии 30 лет назад был подписан меморандум о гарантиях безопасности Украины.