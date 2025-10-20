 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Песков ответил на вопрос об участии Зеленского в саммите Путина и Трампа

Песков о возможном участии Зеленского: деталей встречи Путина и Трампа пока нет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Пока не определены детали готовящейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном участии в саммите украинского президента Владимира Зеленского. Его слова передает корреспондент РБК.

«Пока нет никакой детализации встречи, о возможности которой говорили два президента», — сказал Песков.

16 октября между Путиным и Трампом состоялся длительный телефонный разговор, в ходе которого лидеры стран обсудили место будущей встречи, которым стал Будапешт. Это восьмой по счету телефонный контакт двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. Тогда же в администрации американского лидера допустили, что президент Украины может присоединиться к будущей встрече.

Белый дом фразой «ваша мама» ответил, кто выбрал Венгрию для саммита
Политика
Каролин Ливитт

Сам Зеленский считает Будапешт не лучшей площадкой для встречи на тему мирных переговоров, поскольку сомневается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан способен сделать что-то хорошее для Украины. По его словам, более достойными вариантами могли бы стать Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция.

В Кремле сообщали, что место предложила американская сторона. Венгрия, как страна и ЕС, и НАТО, занимает особую суверенную позицию, это вызывает уважение, пояснил Песков.

В ЕС сочли «политическим кошмаром» встречу Путина и Трампа в Будапеште
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

Еще в августе польский премьер-министр Дональд Туск отмечал, что для встречи по украинскому конфликту лучше выбрать не Будапешт, а иное место. Он напомнил, что в столице Венгрии 30 лет назад был подписан меморандум о гарантиях безопасности Украины.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский Будапешт
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года



