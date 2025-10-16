Трамп и Путин договорились о встрече и новых переговорах
Президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, Венгрия, «чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец «этой бесславной войне между Россией и Украиной». Об этом он написал в Truth Social после разговора с Путиным.
Перед этим произойдет встреча советников президентов, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Место проведения их встречи еще не определено.
«Завтра я встречусь с президентом [Украины Владимиром] Зеленским в Овальном кабинете, где мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор позволил достичь значительного прогресса», — добавил Трамп.
Президент США добавил, что Путин поздравил его с прекращением войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС, «о чем, по его словам, мечтали веками». Трамп выразил уверенность, что достижение мира на Ближнем Востоке поможет в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.
«Путин поблагодарил первую леди Меланию за ее вовлеченность в дела детей. Он был очень признателен и сказал, что это будет продолжаться. Мы также уделили много времени разговоре о торговле между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны с Украиной», — написал Трамп.
В предыдущий раз Путин и Трамп встречались в Анкоридже на Аляске. К середине октября, по мнению замминистра иностранных дел Михаила Галузина, «позитивный импульс» той встречи «оказался выхолощенным». «Во многом это происходит из-за того, что не чувствуем с украинской стороны серьезного стремления искать пути урегулирования украинского кризиса путем устранения его первопричин», — пояснил он.
В Кремле с этим не согласились. «Какие-то там заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает или импульс исчерпан, это высказывание совершенно неверное. Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже», — сказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Трамп в последние недели ужесточил риторику в отношении России. К примеру, 14 октября, он заявил, что Путин не желает прекращать конфликт с Украиной, а за день до этого допустил передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.
Путин неоднократно говорил о готовности к дипломатическому разрешению конфликта при учете требований России.
