 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Трамп и Путин договорились о встрече и новых переговорах

Трамп сообщил, что встретится с Путиным в Венгрии
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин и Трамп провели телефонный разговор. По словам президента США, запланирована встреча советников, после чего он встретится с Путиным в Будапеште. В предыдущий раз они лично беседовали два месяца назад на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, Венгрия, «чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец «этой бесславной войне между Россией и Украиной». Об этом он написал в Truth Social после разговора с Путиным.

Перед этим произойдет встреча советников президентов, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Место проведения их встречи еще не определено.

«Завтра я встречусь с президентом [Украины Владимиром] Зеленским в Овальном кабинете, где мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор позволил достичь значительного прогресса», — добавил Трамп.

Российский рынок акций взлетел на 6% после разговора Путина и Трампа
Инвестиции
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Президент США добавил, что Путин поздравил его с прекращением войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС, «о чем, по его словам, мечтали веками». Трамп выразил уверенность, что достижение мира на Ближнем Востоке поможет в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Путин поблагодарил первую леди Меланию за ее вовлеченность в дела детей. Он был очень признателен и сказал, что это будет продолжаться. Мы также уделили много времени разговоре о торговле между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны с Украиной», — написал Трамп.

Макрон пригрозил России «расплатой» в случае отказа от переговоров
Политика
Эмманюэль Макрон

В предыдущий раз Путин и Трамп встречались в Анкоридже на Аляске. К середине октября, по мнению замминистра иностранных дел Михаила Галузина, «позитивный импульс» той встречи «оказался выхолощенным». «Во многом это происходит из-за того, что не чувствуем с украинской стороны серьезного стремления искать пути урегулирования украинского кризиса путем устранения его первопричин», — пояснил он.

В Кремле с этим не согласились. «Какие-то там заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает или импульс исчерпан, это высказывание совершенно неверное. Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже», — сказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Трамп в последние недели ужесточил риторику в отношении России. К примеру, 14 октября, он заявил, что Путин не желает прекращать конфликт с Украиной, а за день до этого допустил передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.

Путин неоднократно говорил о готовности к дипломатическому разрешению конфликта при учете требований России.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Венгрия Будапешт Владимир Путин Дональд Трамп Мелания Трамп
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Мелания Трамп фото
Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 18:51
Мосбиржа анонсировала выпуск IR-гида для эмитентов Инвестиции, 21:32
Утеплители и цифровизация: что нужно знать о технологиях Pompa Стиль, 21:31
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио РБК, 21:22
Юрист объяснил, станет ли решение CAS по настольному теннису прецедентом Спорт, 21:15
Ушаков рассказал, что Путин сказал Трампу по поводу «Томагавков» у Киева Политика, 21:14
Кремль раскрыл темы беседы Путина и Трампа Политика, 21:12
Как при оплате по биометрии работает сервис подтверждения возраста Отрасли, 21:11
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Цена нефти Brent впервые за пять месяцев упала ниже $61 за баррель Инвестиции, 21:10
Кремль оценил разговор Путина и Трампа Политика, 21:10
Чеклист по безопасности в криптовалютах Крипто, 21:02
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
О чем договорились Трамп и Путин. Главное Политика, 20:52
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 20:51
«Барыс» прервал шестиматчевую серию поражений, крупно обыграв «Авангард» Спорт, 20:47