Зеленский раскритиковал Будапешт как место встречи Путина и Трампа

Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Будапешт не является лучшей площадкой для встречи на тему мирных переговоров, о чем предварительно договорились президент США Дональд Трамп с президентом России Владимиром Путиным. Также он отметил, что сомневается в том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан способен сделать что-то хорошее для Украины, передает «Интерфакс-Украина».

«Я не считаю, что Будапешт — лучшая площадка для этой встречи. Безусловно, если это может принести мир, то все равно, в какой стране будет встреча», — сказал он во время встречи с журналистами в воскресенье. По его словам, более достойными вариантами для встречи могли бы стать Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция.

По словам Зеленского, он не считает, что «премьер-министр, который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное».

16 октября между Путиным и Трампом состоялся длительный телефонный разговор, в ходе которого лидеры стран обсудили место для будущей встречи, которым стал Будапешт. Это восьмой по счету телефонный контакт Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом. Их общение продолжалось около двух с половиной часов.

Подробности разговора с российской стороны журналистам изложил помощник президента Юрий Ушаков. Беседу он оценил как содержательную, предельно откровенную и доверительную. Во время беседы Путин подчеркнул «заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения» и отметил, что стратегическая инициатива по всей линии боевого соприкосновения находится в руках российских вооруженных сил.