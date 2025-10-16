О чем договорились Трамп и Путин. Главное
Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за два месяца провели телефонные переговоры. Их разговор продолжался около двух часов и был посвящен прежде всего урегулированию российско-украинского конфликта.
Договоренность о новой встрече Путина и Трампа
Первым о результатах разговора сообщил Дональд Трамп. В соцсети Truth Social Трамп рассказал, что уже под конец разговора была достигнута договоренность о российско-американской встрече на высоком уровне. По его словам, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, а остальной состав еще предстоит согласовать.
А после этого должна состояться новая встреча президентов России и США. Как отметил Трамп, она нужна, «чтобы увидеть, можно ли положить конец «бесславной войне» между Россией и Украиной». По его словам, в качестве места проведения саммита выбран Будапешт.
«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!» — отреагировал на заявление Трампа премьер Венгрии Виктор Орбан.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х, что следующий российско-американский саммит состоится «скоро».
Благодарность Путина Мелании Трамп и другие вопросы
Трамп рассказал, что президент Путин поблагодарил первую леди США Меланию за ее участие в разрешение проблемы детей из зоны конфликта. Ранее Сергей Лавров рассказывал, что супруга американского президента «сыграла очень важную роль» в воссоединении семей на фоне российско-украинского конфликта.
По словам Трампа, значительная часть разговора с Путиным была посвящена обсуждению торговли между Россией и США уже после завершения военных действий.
Также Трамп сообщил, что Путин поздравил США и его лично с мирным соглашением на Ближнем Востоке. «Как он выразился, это то, о чем мечтали столетия. А я лично верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по завершению конфликта между Россией и Украиной», — сообщил американский президент.
Индекс Мосбиржи (IMOEX2) на фоне разговора Путина и Трампа вырос почти на 5,19% к закрытию вечерней сессии 15 октября. По состоянию на 20:15 мск, он достиг отметки 2671,54 пункта.
