Переговоры России и США⁠,
0

О чем договорились Трамп и Путин. Главное

Трамп анонсировал новую встречу с Путиным: итоги телефонного разговора
Сюжет
Переговоры России и США
Трамп заявил о подготовке новой встречи с Путиным, она должна состояться в Будапеште. Что еще известно об итогах телефонного разговора двух президентов — в материале РБК
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за два месяца провели телефонные переговоры. Их разговор продолжался около двух часов и был посвящен прежде всего урегулированию российско-украинского конфликта.

Договоренность о новой встрече Путина и Трампа

Первым о результатах разговора сообщил Дональд Трамп. В соцсети Truth Social Трамп рассказал, что уже под конец разговора была достигнута договоренность о российско-американской встрече на высоком уровне. По его словам, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, а остальной состав еще предстоит согласовать.

А после этого должна состояться новая встреча президентов России и США. Как отметил Трамп, она нужна, «чтобы увидеть, можно ли положить конец «бесславной войне» между Россией и Украиной». По его словам, в качестве места проведения саммита выбран Будапешт.

«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!» — отреагировал на заявление Трампа премьер Венгрии Виктор Орбан.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х, что следующий российско-американский саммит состоится «скоро».

Благодарность Путина Мелании Трамп и другие вопросы

Трамп рассказал, что президент Путин поблагодарил первую леди США Меланию за ее участие в разрешение проблемы детей из зоны конфликта. Ранее Сергей Лавров рассказывал, что супруга американского президента «сыграла очень важную роль» в воссоединении семей на фоне российско-украинского конфликта.

По словам Трампа, значительная часть разговора с Путиным была посвящена обсуждению торговли между Россией и США уже после завершения военных действий.

Также Трамп сообщил, что Путин поздравил США и его лично с мирным соглашением на Ближнем Востоке. «Как он выразился, это то, о чем мечтали столетия. А я лично верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по завершению конфликта между Россией и Украиной», — сообщил американский президент.

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) на фоне разговора Путина и Трампа вырос почти на 5,19% к закрытию вечерней сессии 15 октября. По состоянию на 20:15 мск, он достиг отметки 2671,54 пункта.

Артем Филипенок
Дональд Трамп Владимир Путин Будапешт
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Мелания Трамп фото
Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
