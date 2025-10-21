Politico: лидеры ЕС хотят, чтобы они и Зеленский были на встрече Путина и Трампа

Politico узнал о желании лидеров ЕС быть на встрече Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Несколько европейских лидеров добиваются своего присутствия на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, пишет Politico со ссылкой на дипломата, знакомого с ситуацией.

Также они намерены лоббировать участие президента Украины Владимира Зеленского в любых переговорах по украинскому конфликту, добавил собеседник издания. Европейские лидеры опасаются, что «Трамп снова встанет на сторону Путина в определении того, каким будет мирный процесс», и окажет давление на Зеленского, чтобы тот принял условия Москвы по уступке территорий, пишет газета.

16 октября после телефонных переговоров Путина и Трампа в Белом доме допустили, что Зеленский может присоединиться к будущей встрече лидеров в Будапеште. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном участии в саммите украинского лидера, подчеркнул, что детали готовящейся встречи президентов России и США пока не определены.

Сам президент Украины отмечал, что Будапешт является не лучшей площадкой для встречи на тему мирных переговоров, однако «если это может принести мир, то все равно, в какой стране будет встреча». По его словам, более достойными вариантами могли бы стать Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция.

В Кремле заявляли, что место предложила американская сторона. Венгрия, как страна и ЕС, и НАТО, занимает особую суверенную позицию — это вызывает уважение, пояснил Песков.

Как пишет Financial Times, выбор Будапешта в качестве места переговоров Путина и Трампа вызвал раздражение у Киева и Европы, поскольку Венгрия долгое время является союзником Москвы. «Мы все улыбаемся сквозь зубы», — сказал газете европейский дипломат.