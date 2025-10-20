 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Арестованный в Баку глава «Sputnik Азербайджан» прилетел в Москву

Исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку.

«Чувствую себя нормально, рад возвращению домой», — сказал Картавых встретившим его коллегам, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Арестованный в Баку директор «Sputnik Азербайджан» вылетел в Россию
Политика
Игорь Картавых
В Азербайджане в конце июня задержали сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», включая Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. МВД республики возбудило уголовные дела по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал арест журналистов безосновательным.

Аресты произошли на фоне обострения отношений между Москвой и Баку, начавшегося после крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау в декабре 2024 года. Тогда погибли 39 человек, включая семерых россиян. Президент России Владимир Путин тогда принес извинения азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву, а позже заявил, что самолет мог пострадать от обломков ракет ПВО, отражавших атаку дронов.

Россиян же арестовали вскоре после задержания в России членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Двое из них скончались. Причиной в российском СК назвали сердечную недостаточность, а в Азербайджане судмедэксперты заявили, что на телах обнаружили множественные травмы. В Баку впоследствии было возбуждено уголовное дело.

Решение освободить Картавых из-под ареста было принято перед встречей Путина и Алиева в Душанбе, помощник президента Юрий Ушаков вел переговоры с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым. В России взамен освободили бывшего директора московского Театра сатиры Мамедали Агаева.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Азербайджан арест Баку Sputnik
