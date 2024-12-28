Путин принес извинения Алиеву за инцидент с самолетом AZAL
Президент Владимир Путин в ходе разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве России, сообщает Кремль.
Ситуацию лидеры стран обсудили во время звонка, состоявшегося по инициативе российской стороны.
«Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении Кремля.
В Кремле отметили, что азербайджанский самолет несколько раз пытался зайти на посадку в аэропорт города Грозный. «В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», — указано в сообщении.
СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК), допрашиваются гражданские и военные специалисты.
Два сотрудника азербайджанской Генпрокуратуры совместно с представителями СК и Генпрокуратуры России ведут совместную работу в Грозном. В Актау, где упал самолет, также взаимодействуют профильные ведомства, отметили в Кремле.
Самолет потерпел крушение три дня назад, 25 декабря. Он выполнял рейс из Баку в Грозный, дважды безуспешно пытался приземлиться в чеченском аэропорту из-за тумана и ухудшения видимости, а также «плана Ковер», который требует немедленной посадки или выведения из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов, сообщала Росавиация. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян.
AZAL назвала причиной «физическое и техническое внешнее вмешательство», азербайджанский Минтранс также сообщил о «внешнем вмешательстве».
На следующий день после крушения самолета представителя президента Дмитрия Пескова попросили прокомментировать версии крушения самолета. Тот в ответ напомнил, что любой авиаинцидент подлежит расследованию профильными агентствами, призвал не «выстраивать какие-то гипотезы» до завершения расследования. «И мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать — нужно дождаться окончания этого следствия», — добавил Песков.
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