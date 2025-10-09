Путин начал встречу с Алиевым со слов о катастрофе самолета AZAL

Путин вновь извинился за то, что катастрофа с азербайджанским лайнером произошла в небе России, и раскрыл новые детали. Он назвал долгом России дать объективную оценку произошедшему

Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

Президент Владимир Путин предложил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву начать встречу с обсуждения «чувствительной темы» — авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines (AZAL). Политики проводят переговоры впервые за год, встреча стартовала в Душанбе.

Лайнер Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение под Актау в Казахстане 25 декабря прошлого года. Самолет оказался там, так как не смог совершить посадку в столице Чечни на фоне атаки дронов. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян.

Video

Путин сообщил, что причины крушения связаны в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник. По словам президента, рядом с лайнером взорвались две ракеты ПВО и воздушное судно, скорее всего, задели обломки.

Глава государства напомнил, что приносил извинения за произошедшую в небе над Россией трагедию, и выразил соболезнования семьям погибших. Путин подчеркнул, что Москва оказывает всяческое содействие расследованию катастрофы, и пообещал, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением.

«Наш долг, повторю еще раз, мы с самого начала об этом договаривались, дать объективную оценку всего, что происходило, и объявить истинную причину», — указал российский президент (цитата по «Интерфаксу»).

В августе Алиев заявил, что Азербайджан не рассматривает крушение самолета AZAL как умышленную атаку, но требует официального признания вины, наказания виновных и полной компенсации. В июле лидер отмечал, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против Москвы в связи с катастрофой.

На встрече в Душанбе Алиев поблагодарил Путина за предоставленные данные о крушении.