Киселев сообщил, что «Sputnik Азербайджан» не сможет продолжать работу

Условий для работы «Sputnik Азербайджан» нет, сказал гендиректор «России сегодня». По его словам, аресты сотрудников безосновательны, им предъявлены «несостоятельные обвинения»

Дмитрий Киселев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Условий для продолжения деятельности агентства «Sputnik Азербайджан» нет, сообщил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности «Sputnik Азербайджан» в этой стране отсутствуют», — говорится в его заявлении.

Киселев подчеркнул, что за все время работы агентство было нацелено «на развитие дружественных отношений между нашими народами, а редакционная политика была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией».

Аресты сотрудников агентства «не имеют под собой никаких оснований», им предъявлены «несостоятельные обвинения», они заключены под стражу «под надуманным предлогом», сказал гендиректор медиагруппы.

«Со своей стороны будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов», — добавил он.

Силовики пришли в редакцию Sputnik на фоне обострения отношений между Баку и Москвой, которое произошло после массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге.

Российско-азербайджанские отношения обострились на фоне задержания в Екатеринбурге членов азербайджанской диаспоры, которых заподозрили в совершении целого ряда преступлений. В ходе следствия двое задержанных скончались (по предварительным данным СК России, один — из-за сердечной недостаточности, причина смерти второго устанавливается). Их тела были переданы азербайджанской стороне. В Баку заявили о наличии травм на телах умерших и обвинили россиян в умышленном убийстве.

Под стражу заключили исполнительного директора филиала информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») в Баку Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. МВД республики возбудило уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Замглавы российского МИДа Михаил Галузин выразил азербайджанскому дипломату решительный протест в связи с демонтажем отношений между Москвой и Баку и действиями азербайджанских силовиков в отношении россиян. Россия призвала Азербайджан вернуться к «стратегическому союзничеству».

Посол России Михаил Евдокимов был вызван в азербайджанский МИД, где ему сообщили о «недружественных действиях и шагах, нанесших ущерб отношениям» между двумя странами.