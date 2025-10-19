Арестованный в Баку директор «Sputnik Азербайджан» вылетел в Россию

Ранее арестованный в Баку исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых отправился в Россию, его освободили из-под ареста раньше в октябре. Тогда на саммите в Душанбе Путин и Алиев провели двустороннюю встречу

Игорь Картавых (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, ранее арестованного в Баку, освободили, он вылетел в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Картавых был освобожден и вылетел в Россию», — сказала Захарова.

Картавых, шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов, а также еще пятеро журналистов издания были задержаны в Баку в конце июня. 1 июля после операции в редакции «Sputnik Азербайджан» МВД Азербайджана возбудило дело о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Решением суда Картавых и Белоусов в тот же день были заключены под стражу на четыре месяца.

МИД России тогда вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева «в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием журналистов». Дипломату вручили вербальную ноту с требованием немедленно освободить российских журналистов.

9 октября, президент России Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите в Таджикистане. На следующий день Путин заявил, что между Россией и Азербайджаном не было кризиса межгосударственных отношений, это был «кризис эмоций». Картавых перевели под домашний арест в Баку, сообщил 10 октября тогда гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Решение освободить Картавых из-под ареста было принято перед встречей Путина и Алиева в Душанбе, помощник президента Юрий Ушаков вел переговоры с азербайджанским коллегой Хикмет Гаджиевым. В России взамен освободили бывшего директора московского Театра сатиры Мамедали Агаева.