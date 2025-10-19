 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Арестованный в Баку директор «Sputnik Азербайджан» вылетел в Россию

Исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Картавых вылетел в Россию из Баку
Ранее арестованный в Баку исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых отправился в Россию, его освободили из-под ареста раньше в октябре. Тогда на саммите в Душанбе Путин и Алиев провели двустороннюю встречу
Игорь Картавых
Игорь Картавых (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, ранее арестованного в Баку, освободили, он вылетел в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Картавых был освобожден и вылетел в Россию», — сказала Захарова.

Директора «Sputnik Азербайджан» отпустили из-под ареста в Баку
Политика
Игорь Картавых

Картавых, шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов, а также еще пятеро журналистов издания были задержаны в Баку в конце июня. 1 июля после операции в редакции «Sputnik Азербайджан» МВД Азербайджана возбудило дело о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Решением суда Картавых и Белоусов в тот же день были заключены под стражу на четыре месяца.

МИД России тогда вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева «в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием журналистов». Дипломату вручили вербальную ноту с требованием немедленно освободить российских журналистов.

9 октября, президент России Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите в Таджикистане. На следующий день Путин заявил, что между Россией и Азербайджаном не было кризиса межгосударственных отношений, это был «кризис эмоций». Картавых перевели под домашний арест в Баку, сообщил 10 октября тогда гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Решение освободить Картавых из-под ареста было принято перед встречей Путина и Алиева в Душанбе, помощник президента Юрий Ушаков вел переговоры с азербайджанским коллегой Хикмет Гаджиевым. В России взамен освободили  бывшего директора московского Театра сатиры Мамедали Агаева. 

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Sputnik Азербайджан Мария Захарова
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Киселев потребовал от Баку освободить журналистов Sputnik
Политика
Дипломат России встретился с арестованными в Баку журналистами Sputnik
Политика
Часть сотрудников «Sputnik Азербайджан» отпустили под подписку о невыезде
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Marca узнала, кто может возглавить «Спартак» вместо Станковича Спорт, 21:43
План «Ковер» объявили в Пензенской области на фоне опасности БПЛА Политика, 21:42
В Крыму увеличат лимит выдачи бензина на АЗС до 30 литров в одни руки Общество, 21:39
Тюкавин спас «Динамо» от проигрыша «Ахмату» на 93-й минуте Спорт, 21:38
Politico узнало намерении ЕС расширить проверки судов «теневого флота» Политика, 21:36
ЦАХАЛ сообщила о поражении десятков целей в Газе Политика, 21:30
Военные сбили 15 дронов за три часа над тремя регионами России Политика, 21:24
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
FT рассказала о напряженной встрече Трампа и Зеленского в Белом доме Политика, 21:15
Арестованный в Баку директор «Sputnik Азербайджан» вылетел в Россию Политика, 21:08
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Глава победившего в Чехии ANO ушел в отпуск вместо формирования кабмина Политика, 20:51
Parisien узнала о потерянных грабителями в Лувре паяльной лампе и рации Общество, 20:41
«Ливерпуль» уступил МЮ, потерпев четвертое поражение подряд Спорт, 20:37
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36