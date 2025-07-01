Баку назвал уголовные статьи, по которым задержали российских журналистов

В Азербайджане возбудили уголовное дело после задержаний в офисе Sputnik

МВД Азербайджана после операции в редакции «Sputnik Азербайджан» возбудило дело о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Задержаны семь человек, двое арестованы

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Азербайджанские полицейские провели в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан» (филиал информационного агентства «Россия сегодня») «оперативно-разыскные мероприятия», в результате которых были задержаны семь человек, сообщает агентство APA.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Двое из семи задержанных арестованы, остальные пять человек привлечены к уголовной ответственности, сообщает APA.

РБК обратился за комментарием в пресс-центр «Россия сегодня».

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Азербайджанская полиция пришла в редакцию Sputnik 30 июня. В МВД заявили о проведении проверки по факту того, что бакинское отделение «Россия сегодня» продолжает свою деятельность «на основе незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». На тот момент было известно о задержании двух российских журналистов — главы редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

В феврале представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что власти упразднили «Sputnik Азербайджан» и теперь представительство может получить аккредитацию в стране только на одного корреспондента. Представитель российского МИДа Мария Захарова тогда указала, что Москва поддерживает с Баку диалог по этому очень важному вопросу и доносит до него свою позицию. В мае Minval писало, что сотрудники агентства «по-прежнему получают зарплату, посещают мероприятия и уверенно заявляют, что ждут скорого восстановления полноценной работы».

МИД России «в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием журналистов» вызвал посла Азербайджана. На Смоленский бульвар Рахман Мустафаев прибыл сегодня, однако от комментариев журналистам отказался.

Отношения Москвы и Баку обострились после того, как в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев в рамках дела о заказных убийствах. МИД Азербайджана выразил России «решительный протест», заявив о погибших и пострадавших в ходе рейдов, а также потребовал привлечь к ответственности «виновных в этом неприемлемом насилии».

МИД России в ответ указал, что временный поверенный в делах России Петр Волоковых «дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов». В Следственном комитете России позднее заявили, что один из задержанных фигурантов дела умер, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.