 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Баку назвал уголовные статьи, по которым задержали российских журналистов

В Азербайджане возбудили уголовное дело после задержаний в офисе Sputnik
МВД Азербайджана после операции в редакции «Sputnik Азербайджан» возбудило дело о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Задержаны семь человек, двое арестованы
Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Азербайджанские полицейские провели в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан» (филиал информационного агентства «Россия сегодня») «оперативно-разыскные мероприятия», в результате которых были задержаны семь человек, сообщает агентство APA.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Двое из семи задержанных арестованы, остальные пять человек привлечены к уголовной ответственности, сообщает APA.

РБК обратился за комментарием в пресс-центр «Россия сегодня».

Баку назвал уголовные статьи, по которым задержали российских журналистов
Video

Азербайджанская полиция пришла в редакцию Sputnik 30 июня. В МВД заявили о проведении проверки по факту того, что бакинское отделение «Россия сегодня» продолжает свою деятельность «на основе незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». На тот момент было известно о задержании двух российских журналистов — главы редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

В феврале представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что власти упразднили «Sputnik Азербайджан» и теперь представительство может получить аккредитацию в стране только на одного корреспондента. Представитель российского МИДа Мария Захарова тогда указала, что Москва поддерживает с Баку диалог по этому очень важному вопросу и доносит до него свою позицию. В мае Minval писало, что сотрудники агентства «по-прежнему получают зарплату, посещают мероприятия и уверенно заявляют, что ждут скорого восстановления полноценной работы».

МИД России «в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием журналистов» вызвал посла Азербайджана. На Смоленский бульвар Рахман Мустафаев прибыл сегодня, однако от комментариев журналистам отказался.

В чем причина обострения между Россией и Азербайджаном
Политика

Отношения Москвы и Баку обострились после того, как в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев в рамках дела о заказных убийствах. МИД Азербайджана выразил России «решительный протест», заявив о погибших и пострадавших в ходе рейдов, а также потребовал привлечь к ответственности «виновных в этом неприемлемом насилии».

МИД России в ответ указал, что временный поверенный в делах России Петр Волоковых «дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов». В Следственном комитете России позднее заявили, что один из задержанных фигурантов дела умер, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Азербайджан Россия Баку задержания журналист
Материалы по теме
Посол Азербайджана прибыл в МИД из-за задержания российских журналистов
Политика
Союз журналистов России осудил задержание сотрудников Sputnik в Баку
Политика
В Баку заявили о задержании двух агентов ФСБ России, работавших в Sputnik
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 30 июн, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 30 июн, 19:01
В Баку сообщили о ликвидации двух ОПГ с участием россиян Политика, 14:40
ЦСКА подписал контракт с выступавшим 8 лет в Северной Америке россиянином Спорт, 14:36
ФАС снизила на ₽5,1 млрд необоснованные расходы на ЖКХ в России Недвижимость, 14:33
МИД сообщил о попытках отдельных сил «внести раскол» между Москвой и Баку Политика, 14:32
Как бизнес и государство поддержат МСП и экопроекты Отрасли, 14:28
Третья ракетка мира проиграла на старте Уимблдона Спорт, 14:25
В РПЛ избрали состав правления на следующий год Спорт, 14:18
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Вокалиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова внесли на «Миротворец» Политика, 14:15
В Пулково зоны для курения сделали платными Общество, 14:11
Объединение азербайджанцев в России призвало не поддаваться русофобии Политика, 14:08
Воспитанник футбольного ЦСКА умер в 27 лет Спорт, 14:03
«РусГидро» объявила о переезде штаб-квартиры из Москвы в Красноярск Экономика, 14:02
Гладков ответил на слова «сизифов труд» о восстановленных 14 раз домах Политика, 14:01
Проводников РЖД оснастили персональными видеорегистраторами IPTRONIC РБК Компании, 14:00