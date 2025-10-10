«Ъ» узнал об освобождении экс-директора Театра сатиры

Экс-директора Театра сатиры Мемадали Агаева в конце августа арестовали в Москве по делу о мошенничестве. Его отпустили в обмен на перевод из СИЗО под домашний арест в Баку директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых

Мамедали Агаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Освобожденным в обмен на директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых оказался бывший директор московского Театра сатиры Мамедали Агаев, сообщают «Коммерсантъ» и Mash со ссылкой на источники.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

Родившийся в Нахичеванской АССР Агаев занимал должность директора театра с 1992 года по 2021 год, а ранее работал там администратором, помощником директора, заместителем директора и директором-распорядителем.

В конце августа его арестовали в Москве по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии МВД, Агаев, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель, продавал театру сценарии спектаклей, заключая подложные авторские договора. Он получал 4% от прибыли с каждого публичного представления. Ущерб ведомство оценило в более чем 20 млн руб. Агаев во время заседания просил не заключать его под стражу, а избрать более мягкую меру пресечения.

Картавых был задержан в Баку в конце июня, против него и еще нескольких сотрудников агентства завели делопо статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Российская сторона назвала обвинения безосновательными.

10 октября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что директора «Sputnik Азербайджан» отпустили из-под ареста в результате переговоров Москвы и Баку, которые прошли перед встречей президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев уточнил, что Картавых перевели под домашний арест.

Путин и Алиев накануне встретились в Душанбе, это были первые очные переговоры лидеров с октября 2024 года и с начала обострения между двумя странами после после катастрофы в прошлом декабре самолета «Азербайджанских авиалиний» в районе Актау. Самолет следовал из Баку в Грозный, но не смог придземлиться в столице Чечни на фоне атаки украинских беспилотников. В результате крушения погибли 39 из 67 человек. Путин накануне заявил, что рядом с лайнером взорвались две ракеты ПВО, отражавшие атаку дронов, обломки могли повредить самолет.