 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Обострение между Москвой и Баку⁠,
0

«Ъ» узнал об освобождении экс-директора Театра сатиры

Экс-директора Театра сатиры отпустили в обмен на директора «Sputnik Азербайджан»
Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Экс-директора Театра сатиры Мемадали Агаева в конце августа арестовали в Москве по делу о мошенничестве. Его отпустили в обмен на перевод из СИЗО под домашний арест в Баку директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых
Мамедали Агаев
Мамедали Агаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Освобожденным в обмен на директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых оказался бывший директор московского Театра сатиры Мамедали Агаев, сообщают «Коммерсантъ» и Mash со ссылкой на источники.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

Родившийся в Нахичеванской АССР Агаев занимал должность директора театра с 1992 года по 2021 год, а ранее работал там администратором, помощником директора, заместителем директора и директором-распорядителем.

В конце августа его арестовали в Москве по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии МВД, Агаев, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель, продавал театру сценарии спектаклей, заключая подложные авторские договора. Он получал 4% от прибыли с каждого публичного представления. Ущерб ведомство оценило в более чем 20 млн руб. Агаев во время заседания просил не заключать его под стражу, а избрать более мягкую меру пресечения.

Директора «Sputnik Азербайджан» отпустили из-под ареста в Баку
Политика
Игорь Картавых

Картавых был задержан в Баку в конце июня, против него и еще нескольких сотрудников агентства завели делопо статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Российская сторона назвала обвинения безосновательными.

10 октября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что директора «Sputnik Азербайджан» отпустили из-под ареста в результате переговоров Москвы и Баку, которые прошли перед встречей президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев уточнил, что Картавых перевели под домашний арест.

Путин и Алиев накануне встретились в Душанбе, это были первые очные переговоры лидеров с октября 2024 года и с начала обострения между двумя странами после после катастрофы в прошлом декабре самолета «Азербайджанских авиалиний» в районе Актау. Самолет следовал из Баку в Грозный, но не смог придземлиться в столице Чечни на фоне атаки украинских беспилотников. В результате крушения погибли 39 из 67 человек. Путин накануне заявил, что рядом с лайнером взорвались две ракеты ПВО, отражавшие атаку дронов, обломки могли повредить самолет.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Ольга Ваганова
театр Сатиры Sputnik Азербайджан домашний арест
Материалы по теме
Путин заявил о росте торговли с Азербайджаном, несмотря на «нюансы»
Политика
Песков ответил на вопрос, обсуждал ли Путин с Алиевым задержанных россиян
Политика
Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета AZAL
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Рост новых ИП замедлился: как изменился рынок регистрации бизнеса в 2025 Радио РБК, 11:55
Расходы на рекламу не должны «съедать» всю маржу. Примеры расчетовПодписка на РБК, 11:51
Будущее 3D-печати: как аддитивные технологии меняют промышленность Национальные проекты, 11:50
Российская премьер-лига назвала лучший гол сентября Спорт, 11:46
«Ъ» узнал об освобождении экс-директора Театра сатиры Политика, 11:45
Как малому бизнесу развиваться в условиях турбулентности в 2025 году Радио РБК, 11:43
Зеленский перечислил области, где зафиксированы отключения электричества Политика, 11:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как промышленная ипотека помогает в импортозамещении Дискуссионный клуб, 11:35
В МВД предупредили о мошенничестве с кражей номеров Общество, 11:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Биткоин Иисус выплатит США $48 млн в обмен на прекращение преследования Крипто, 11:28
Игрок НБА забросил мяч с обратной стороны щита, улетая в аут. Видео Спорт, 11:27
Полиция задержала мошенников, обманувших контрактников на 80 млн рублей Общество, 11:21
В Риме закрылось кафе, в котором Гоголь писал «Мертвые души» Вино, 11:18