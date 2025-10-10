 Перейти к основному контенту
Обострение между Москвой и Баку⁠,
Директора «Sputnik Азербайджан» отпустили из-под ареста в Баку

Обострение между Москвой и Баку
Игорь Картавых
Игорь Картавых (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Исполнительный директор бакинского филиала информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») Игорь Картавых освобожден из-под ареста в Баку, сообщил «Коммерсанту» помощник президента Юрий Ушаков.

Решение было принято перед встречей президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе, Юрий Ушаков вел переговоры с азербайджанским коллегой Хикмет Гаджиевым, пишет газета.

Россия, со своей стороны, освободила одного из задержанных граждан Азербайджана. Его имя не называется.

Картавых и другие сотрудники «Sputnik Азербайджан», в том числе шеф-редактор Евгений Белоусов, были задержаны в конце июня. МВД Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал арест журналистов безосновательным, а обвинения - несостоятельными, он говорил, что условий для продолжения работы агентства нет.

Тогда же в Азербайджане арестовали восьмерых россиян, которым вменили транзит наркотиков и кибермошенничество. На видеозаписях с судебного заседания было видно, что у мужчин на лицах синяки и кровоподтеки. В числе задержанных оказались IT-разработчики; их родственники и знакомые назвали обвинения абсурдными.

Аресты произошли на фоне обострения отношений между Баку и Москвой, которое началось после авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года и усилилось на фоне задержания в России членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в конце июня. Их заподозрили в причастности к двум убийствам и покушению на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое фигурантов скончались. По версии российского СК, один из них умер от сердечной недостаточности. В Азербайджане судмедэксперты заявили, что на телах обнаружили множественные травмы, Баку завел уголовное дело.

Материал дополняется

