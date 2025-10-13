Трамп заявил, что сосредоточится на решении украинского конфликта

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

После разрешения конфликта в секторе Газа Вашингтон планирует урегулировать противостояние на территории Украины, заявил президент США Дональд Трамп с трибуны израильского парламента. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Обращаясь к своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, Трамп призвал его сосредоточиться на решении военного противостояния России и Украины.

«Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России», — сказал он.

Также Трамп рассказал о переговорах Путина и Уиткоффа, продлившихся пять часов, и назвал своего спецпосланника Стива Уиткоффа талантливым переговорщиком.

9 октября Трамп выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной в итоге будет разрешен.

Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что импульс переговоров президентов России и США на Аляске, посвященных урегулированию российско-украинского конфликта, исчерпан.

9 октября помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков опроверг это заявление. По его словам, Москва и Вашингтон продолжают работу на основе достигнутых договоренностей. Это позднее подтвердил и Песков. Он заявил, что импульс к урегулированию конфликта сохраняется, а пауза в переговорном процессе обусловливается тем, что украинские власти не хотят отвечать на переданный им проект соглашения и на предложение создать три рабочие группы перед встречей высших представителей власти.

В ночь на 10 октября соглашение о перемирии Израиля и ХАМАС вступило в силу, в его основу лег план Трампа. ЦАХАЛ начала постепенный отвод войск в секторе Газа к согласованным рубежам, а 13 октября ХАМАС передал Израилю всех остававшихся в плену живых заложников.