Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил, что сосредоточится на решении украинского конфликта

Трамп: после Газы Вашингтон сосредоточится на решении украинского конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

После разрешения конфликта в секторе Газа Вашингтон планирует урегулировать противостояние на территории Украины, заявил президент США Дональд Трамп с трибуны израильского парламента. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Обращаясь к своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, Трамп призвал его сосредоточиться на решении военного противостояния России и Украины.

«Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России», — сказал он.

Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Фото:Андрей Андриенко / пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ / Reuters

Также Трамп рассказал о переговорах Путина и Уиткоффа, продлившихся пять часов, и назвал своего спецпосланника Стива Уиткоффа талантливым переговорщиком.

9 октября Трамп выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной в итоге будет разрешен.

Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что импульс переговоров президентов России и США на Аляске, посвященных урегулированию российско-украинского конфликта, исчерпан.

9 октября помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков опроверг это заявление. По его словам, Москва и Вашингтон продолжают работу на основе достигнутых договоренностей. Это позднее подтвердил и Песков. Он заявил, что импульс к урегулированию конфликта сохраняется, а пауза в переговорном процессе обусловливается тем, что украинские власти не хотят отвечать на переданный им проект соглашения и на предложение создать три рабочие группы перед встречей высших представителей власти.

В ночь на 10 октября соглашение о перемирии Израиля и ХАМАС вступило в силу, в его основу лег план Трампа. ЦАХАЛ начала постепенный отвод войск в секторе Газа к согласованным рубежам, а 13 октября ХАМАС передал Израилю всех остававшихся в плену живых заложников.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп Россия Украина украинский конфликт Стив Уиткофф Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
