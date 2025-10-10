Песков рассказал о «живом импульсе» по Украине после саммита на Аляске

Песков, как и помощник президента Ушаков, заявил, что «импульс Анкориджа» по урегулированию на Украине жив. В МИДе отмечали, что такой импульс оказался исчерпан из-за действий противников мира

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Появившийся на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске импульс к урегулированию конфликта на Украине сохраняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Пескова, в переговорном процессе сейчас наблюдается пауза из-за того, что украинские власти не хотят «отвечать на те вопросы, которые были поставлены». Речь идет о проекте соглашения, который был им передан, и о предложении создать три рабочие группы перед встречей высших представителей власти, уточнил он.

«Учитывая, что Россия движется в сторону мирного урегулирования, можно сказать, что этот импульс жив, будем надеяться, будет жить дальше, что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование», — сказал Песков.

Накануне заместитель главы МИДа, член российской делегации на переговорах в Стамбуле Михаил Галузин заявил РБК, что контакты между делегациями поддерживаются, но Москва не чувствует желания Киева устранять первопричины конфликта. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков также отмечал, что импульс по урегулированию конфликта на Украине, появившийся после саммита российского и американского президентов на Аляске, оказался исчерпан.

Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков считает, что заявления об исчерпании импульса встречи на Аляске неверны. «Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже», — сказал Ушаков. Он отметил, что контакты между администрациями президентов России и США продолжаются.