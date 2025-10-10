 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
Израиль начал отвод войск в рамках перемирия в секторе Газа

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Shir Torem / Reuters
Фото: Shir Torem / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала постепенный отвод войск в секторе Газа к согласованным рубежам в рамках сделки с ХАМАС, сообщило ведомство в телеграм-канале.

«С 12:00 (местное время совпадает с московским. — РБК) войска ЦАХАЛ начали занимать позиции вдоль обновленных линий дислокации в рамках подготовки к соглашению о прекращении огня и возвращению заложников», — говорится в сообщении.

В течение 72 часов после отвода ХАМАС должен передать израильской стороне всех живых заложников и имеющиеся у него тела погибших.

Kan назвал дату визита Трампа в Израиль
Политика
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (слева направо)

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу в ночь на 10 октября. Само соглашение было подписано ранее, 9 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе. В его основу лег обнародованный на прошлой неделе план президента США Дональда Трампа.

Согласно плану, на первом этапе перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отводит свои войска на ранее согласованные позиции в пределах сектора Газа — к так называемой желтой линии (см. инфографику).

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

