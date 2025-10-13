Трамп рассказал, о чем Путин и Уиткофф проговорили пять часов

Президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника Стива Уиткоффа талантливым переговорщиком и заявил, что одна из его встреч с российским лидером Владимиром Путиным продлилась пять часов вместо ожидаемых 15-20 минут. Об этом Трамп рассказал во время своего время выступления в кнессете — парламенте Израиля.

Уиткофф с начала года несколько раз посещал Россию и проводил переговоры с Путиным. Одна из таких встреч продолжалась более 3,5 часов. Последняя была в августе, незадолго до того, как Путин и Трамп провели прямые переговоры на Аляске.

Американский президент вспомнил, как организовывал встречу Уиткоффа с Путиным. Он отметил, что его спецпосланник тогда «не имел понятия о России», не слишком много знал о политике и Путине, но обладал необходимыми качествами для переговоров.

Трамп сообщил, что через полчаса после начала встречи Путина и Уиткоффа он позвонил, чтобы узнать, закончились ли переговоры, но ему ответили, что они еще продолжаются. Такой же ответ он получил на звонок и через час, и через три часа.

«И через пять часов он вышел. Я спросил: «О чем, черт возьми, вы говорили целых пять часов?» А он ответил: «Просто о множестве интересных вещей. Мы говорили о множестве интересных вещей», — пересказал американский президент свой диалог с Уиткоффом.

Материал дополняется