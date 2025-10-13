 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп рассказал, о чем Путин и Уиткофф проговорили пять часов

Президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника Стива Уиткоффа талантливым переговорщиком и заявил, что одна из его встреч с российским лидером Владимиром Путиным продлилась пять часов вместо ожидаемых 15-20 минут. Об этом Трамп рассказал во время своего время выступления в кнессете — парламенте Израиля.

Уиткофф с начала года несколько раз посещал Россию и проводил переговоры с Путиным. Одна из таких встреч продолжалась более 3,5 часов. Последняя была в августе, незадолго до того, как Путин и Трамп провели прямые переговоры на Аляске.

Американский президент вспомнил, как организовывал встречу Уиткоффа с Путиным. Он отметил, что его спецпосланник тогда «не имел понятия о России», не слишком много знал о политике и Путине, но обладал необходимыми качествами для переговоров.

Трамп сообщил, что через полчаса после начала встречи Путина и Уиткоффа он позвонил, чтобы узнать, закончились ли переговоры, но ему ответили, что они еще продолжаются. Такой же ответ он получил на звонок и через час, и через три часа. 

«И через пять часов он вышел. Я спросил: «О чем, черт возьми, вы говорили целых пять часов?» А он ответил: «Просто о множестве интересных вещей. Мы говорили о множестве интересных вещей», — пересказал американский президент свой диалог с Уиткоффом. 

Материал дополняется

Авторы
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Захарова отреагировала на планы Латвии по депортации россиян Политика, 15:11
СПЧ призвал запретить номера без российского триколора Политика, 15:07
Акции Xiaomi упали почти на 9% после новой аварии с электромобилем Инвестиции, 15:03
На кроссоверах Li Auto в заводской прошивке стал доступен русский язык Авто, 15:00
Трамп рассказал, о чем Путин и Уиткофф проговорили пять часов Политика, 14:59
Астраханский губернатор сообщил об отражении крупной атаки БПЛА ночью Политика, 14:52
МИД Израиля показал фото освобожденного из плена ХАМАС Максима Харкина Политика, 14:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Министерство в Китае перестало публиковать документы в формате Word Политика, 14:46
Нетаньяху предложил дать Трампу самую престижную премию Израиля Политика, 14:45
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Силуанов не исключил повышения налога на роскошь в будущем Экономика, 14:38
Посмертную маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако Общество, 14:37
Bloomberg узнал срок принятия решения в ЕС насчет российских активов Политика, 14:33
Доля новостроек без отделки в Москве побила рекорд с 2019 года Недвижимость, 14:32