Захарова ответила на заявление Мерца о российских дронах над Мюнхеном

Захарова: Германия расследует ситуацию с дронами над Мюнхеном в следующем веке

Власти Германии расследуют ситуацию с дронами над Мюнхеном лишь в следующем веке, поскольку они до сих пор не знают, кто подорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» три года назад. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что за появлением беспилотников в Мюнхене стоит Россия.

«В Берлине еще с «потоками» не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Ранее Мерц заявил, что за многими беспилотниками, замеченными над Германией за последнее время, возможно, стоит Россия. Его слова передает Reuters. Он добавил, что масштабы вторжений в европейское воздушное пространство беспрецедентны и превышают даже период холодной войны, отметив, что все обнаруженные беспилотники были невооруженными разведывательными аппаратами.

Неопознанные дроны над Мюнхеном замечали 2 и 3 октября. По данным Bild, они пролетали над объектами бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). Из-за появившихся беспилотников была парализована работа аэропорта Мюнхена. По этой причине пришлось отменить вылет 17 рейсов, что коснулось почти 3 тыс. пассажиров.

Берлин объяснил инциденты с дронами знанием Путиным «немецких инстинктов»
Политика
Борис Писториус

Кроме того, беспилотники замечали над другими европейскими городами. Их видели над аэропортами Вильнюса, Копенгагена, Бухареста и рядом с военными объектами Дании.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя последние инциденты с нарушением беспилотниками воздушного пространства стран Европы, заявил, что все они направлены на «создание неопределенности». По его словам, президент России Владимир Путин хорошо знает Германию, а также ее «инстинкты и рефлексы».

Президент России Владимир Путин, комментируя инциденты с беспилотниками, заявил, что для Москвы в Европе нет целей, а подобные сообщения являются способом нагнетания обстановки. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, утверждал, что Россия никогда не направляет беспилотники или ракеты по территориям стран Европы и НАТО.

Егор Алимов
Мария Захарова Фридрих Мерц дроны Германия
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
