Власти Германии расследуют ситуацию с дронами над Мюнхеном лишь в следующем веке, поскольку они до сих пор не знают, кто подорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» три года назад. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что за появлением беспилотников в Мюнхене стоит Россия.

«В Берлине еще с «потоками» не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Ранее Мерц заявил, что за многими беспилотниками, замеченными над Германией за последнее время, возможно, стоит Россия. Его слова передает Reuters. Он добавил, что масштабы вторжений в европейское воздушное пространство беспрецедентны и превышают даже период холодной войны, отметив, что все обнаруженные беспилотники были невооруженными разведывательными аппаратами.

Неопознанные дроны над Мюнхеном замечали 2 и 3 октября. По данным Bild, они пролетали над объектами бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). Из-за появившихся беспилотников была парализована работа аэропорта Мюнхена. По этой причине пришлось отменить вылет 17 рейсов, что коснулось почти 3 тыс. пассажиров.

Кроме того, беспилотники замечали над другими европейскими городами. Их видели над аэропортами Вильнюса, Копенгагена, Бухареста и рядом с военными объектами Дании.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя последние инциденты с нарушением беспилотниками воздушного пространства стран Европы, заявил, что все они направлены на «создание неопределенности». По его словам, президент России Владимир Путин хорошо знает Германию, а также ее «инстинкты и рефлексы».

Президент России Владимир Путин, комментируя инциденты с беспилотниками, заявил, что для Москвы в Европе нет целей, а подобные сообщения являются способом нагнетания обстановки. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, утверждал, что Россия никогда не направляет беспилотники или ракеты по территориям стран Европы и НАТО.