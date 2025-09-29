Аэропорт Бухареста временно не работал из-за дрона у посадочной полосы

Фото: StockphotoVideo / Shutterstock

Работа аэропорта в столице Румынии была временно остановлена из-за гражданского беспилотника вблизи взлетно-посадочной полосы, сообщает местное агентство Agerpres. Эту информацию подтвердили в национальной компании «Аэропорты Бухареста» (CNAB), которая управляет двумя основными воздушными гаванями столицы, передает Agepress.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 сентября, в международном аэропорту имени Анри Коанды. Экипаж одного из самолетов сообщил, что не может сесть из-за беспилотника на своем пути. Борт направили на другую ВПП.

«В качестве неотложной превентивной меры посадки были временно приостановлены, а воздушные суда, находящиеся в этом районе, были направлены в места ожидания», — пояснили в CNAB.

После оценки ситуации работа аэропорта была восстановлена. Следственные органы устанавливают владельца беспилотника, он будет наказан. По румынским законам, эксплуатация дронов строго запрещена вблизи любых аэропортов страны.

В сентябре в ряде европейских стран, включая Румынию, произошли инциденты с беспилотниками. 13 сентября румынские военные обнаружили дрон в своем воздушном пространстве и подняли для его перехвата два истребителя F-16. По словам министра обороны страны Ионуца Моштяну, самолеты были готовы сбить беспилотник, но он изменил курс и улетел в сторону Украины.

Бухарест обвинил в запуске дрона Москву, в российском посольстве эту претензию сочли надуманной и необоснованной. Там отметили, что румынская сторона не предоставила доказательств того, что беспилотник был российским.

В начале августа Румыния поднимала два истребителя F-16 для слежения за беспилотниками, замеченными в украинском воздушном пространстве рядом с уездом Тулча. Нарушений румынских границ тогда зафиксировано не было.