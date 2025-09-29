 Перейти к основному контенту
Аэропорт Бухареста временно не работал из-за дрона у посадочной полосы

Аэропорт Бухареста приостанавливал работу из-за дрона, помешавшего самолету
Фото: StockphotoVideo / Shutterstock
Фото: StockphotoVideo / Shutterstock

Работа аэропорта в столице Румынии была временно остановлена из-за гражданского беспилотника вблизи взлетно-посадочной полосы, сообщает местное агентство Agerpres. Эту информацию подтвердили в национальной компании «Аэропорты Бухареста» (CNAB), которая управляет двумя основными воздушными гаванями столицы, передает Agepress.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 сентября, в международном аэропорту имени Анри Коанды. Экипаж одного из самолетов сообщил, что не может сесть из-за беспилотника на своем пути. Борт направили на другую ВПП.

«В качестве неотложной превентивной меры посадки были временно приостановлены, а воздушные суда, находящиеся в этом районе, были направлены в места ожидания», — пояснили в CNAB.

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Политика
Антонио Таяни

После оценки ситуации работа аэропорта была восстановлена. Следственные органы устанавливают владельца беспилотника, он будет наказан. По румынским законам, эксплуатация дронов строго запрещена вблизи любых аэропортов страны.

В сентябре в ряде европейских стран, включая Румынию, произошли инциденты с беспилотниками. 13 сентября румынские военные обнаружили дрон в своем воздушном пространстве и подняли для его перехвата два истребителя F-16. По словам министра обороны страны Ионуца Моштяну, самолеты были готовы сбить беспилотник, но он изменил курс и улетел в сторону Украины.

Зеленский предложил Польше и Румынии вместе сбивать дроны над Украиной
Политика
Владимир Зеленский

Бухарест обвинил в запуске дрона Москву, в российском посольстве эту претензию сочли надуманной и необоснованной. Там отметили, что румынская сторона не предоставила доказательств того, что беспилотник был российским.

В начале августа Румыния поднимала два истребителя F-16 для слежения за беспилотниками, замеченными в украинском воздушном пространстве рядом с уездом Тулча. Нарушений румынских границ тогда зафиксировано не было.

