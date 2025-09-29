Аэропорт Бухареста временно не работал из-за дрона у посадочной полосы
Работа аэропорта в столице Румынии была временно остановлена из-за гражданского беспилотника вблизи взлетно-посадочной полосы, сообщает местное агентство Agerpres. Эту информацию подтвердили в национальной компании «Аэропорты Бухареста» (CNAB), которая управляет двумя основными воздушными гаванями столицы, передает Agepress.
Инцидент произошел в воскресенье, 28 сентября, в международном аэропорту имени Анри Коанды. Экипаж одного из самолетов сообщил, что не может сесть из-за беспилотника на своем пути. Борт направили на другую ВПП.
«В качестве неотложной превентивной меры посадки были временно приостановлены, а воздушные суда, находящиеся в этом районе, были направлены в места ожидания», — пояснили в CNAB.
После оценки ситуации работа аэропорта была восстановлена. Следственные органы устанавливают владельца беспилотника, он будет наказан. По румынским законам, эксплуатация дронов строго запрещена вблизи любых аэропортов страны.
В сентябре в ряде европейских стран, включая Румынию, произошли инциденты с беспилотниками. 13 сентября румынские военные обнаружили дрон в своем воздушном пространстве и подняли для его перехвата два истребителя F-16. По словам министра обороны страны Ионуца Моштяну, самолеты были готовы сбить беспилотник, но он изменил курс и улетел в сторону Украины.
Бухарест обвинил в запуске дрона Москву, в российском посольстве эту претензию сочли надуманной и необоснованной. Там отметили, что румынская сторона не предоставила доказательств того, что беспилотник был российским.
В начале августа Румыния поднимала два истребителя F-16 для слежения за беспилотниками, замеченными в украинском воздушном пространстве рядом с уездом Тулча. Нарушений румынских границ тогда зафиксировано не было.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов