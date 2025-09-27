Лавров: Россия никогда не направляет БПЛА и ракеты на ЕС и НАТО

Лавров заявил, что Россия никогда не направляет БПЛА и ракеты на ЕС

Дроны, обнаруженные на польской территории, имеют меньшую дальность полета, чем удаленность этой территории от границы России с Польшей, заявил глава МИД

Сергей Лавров (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, заявил глава МИД Сергей Лавров на Генассамблее ООН.

«Мы никогда не атакуем гражданские объекты, инциденты случаются, но мы никогда не ведем прицельный огонь по небу и мы никогда не направляем наши беспилотники и ракеты по государствам, которые расположены в Европе, и странам Североатлантического альянса», — сказал Лавров.

Дроны, «которые были якобы обнаружены на полькой территории», имеют меньшую дальность полета, чем удаленность этой территории от границы России с Польшей, подчеркнул министр.

По его словам, «если бы поляки действительно хотели разобраться в этом», российская сторона немедленно предложила бы встречу, но «никто никогда факты не хочет обсуждать».

Москва «всегда открыта к честному разговору», заверил Лавров.

10 сентября власти Польши заявили, что «огромное количество российских дронов» вошло в ее воздушное пространство, сочтя это «актом агрессии». Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что дроны использовались для поражения целей на западе Украины и «объекты для поражения на территории Польши не планировались». Москва предложила Варшаве провести консультации, но та на это не ответила.

Позднее Эстония обвинила Россию в том, что три истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство; самолеты союзников их перехватили. Москва эти обвинения также отвергла. О появлении дронов над своей территорией сообщали также Дания и Норвегия. Министры обороны девяти стран ЕС и Украины теперь намерены обсудить создание «стены дронов» на восточной границе НАТО.