Берлин объяснил инциденты с дронами знанием Путиным «немецких инстинктов»

Немецкий министр обороны призвал «трезво и спокойно оценивать ситуацию», поскольку «до сих пор замеченные беспилотники не представляли никакой конкретной угрозы». Путин говорил, что у России нет целей в Европе

Борис Писториус (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя последние инциденты с нарушением беспилотниками воздушного пространства стран Европы, заявил в интервью Handelsblatt, что президент России Владимир Путин хорошо знает Германию.

По мнению министра, инциденты направлены на «создание неопределенности». «Речь идет о провокациях, нагнетании страха и разжигании острых дискуссий. Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все помним. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами», — сказал Писториус.

Он призвал «трезво и спокойно оценивать ситуацию», поскольку «до сих пор замеченные беспилотники не представляли никакой конкретной угрозы».

Интервью было взято до того, как в четверг и пятницу вечером в аэропорту Мюнхена были замечены дроны. В оба дня полеты были приостановлены. Кто стоит за появлением беспилотников в небе над Германией, пока неясно.

Писториус скептически отнесся к планам создать в стране центр защиты от дронов. «Бундесвер не может присутствовать везде в Германии, где появляются беспилотники, и сбивать их», — отметил он. «Гораздо важнее, чтобы региональная и федеральная полиция развивала возможности, необходимые им для работы на определенном уровне», — добавил он.

По его словам, такой центр «будет отвечать только за потенциальную угрозу, исходящую от беспилотников». «Однако мы должны учитывать, что сценариев угроз может быть несколько», — подчеркнул министр. «Поэтому нам в первую очередь нужна общая картина 24/7 и на 360 градусов», — заключил он.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт на днях анонсировал строительство центра защиты от беспилотников после того, как в Германии участились случаи с дронами: в конце сентября только над землей Шлезвиг-Гольштейн были зафиксированы рои дронов, писала газета Die Zeit.

Целью центра он назвал объединение компетенций федеральной полиции, Федерального управления уголовной полиции и региональной полиции при участии бундесвера. Предполагается, что в будущем вооруженные силы будут оказывать военную помощь в борьбе с беспилотниками. Пока сбивать дроны юридически вряд ли возможно, отмечало издание.

Для этого необходимо констатировать наступление «состояния напряженности» или «состояния обороны» (первый правовой режим применяется в случае серьезного внешнеполитического конфликта, а второй — в случае нападения на страну или неизбежности нападения), что позволило бы бундесверу развернуть военную операцию на территории страны, поясняло издание. Для этого потребуются большинство в две трети голосов в бундестаге и одобрение бундесрата.

«Юридически мы живем в мире, несмотря на гибридную ситуацию, нет никаких ограничений воздушного пространства, в воздухе летают пилоты-любители, и разрешены полеты дронов», — отметила юрист Верена Джексон из Мюнхенского университета бундесвера. «Если вражеский танк пересекает нашу границу, то вступает в силу «состояние обороны». Когда же беспилотники действуют в нашем воздушном пространстве, ситуация не столь однозначна, даже с юридической точки зрения», — добавила она.

До сих пор бундесвер размещен внутри страны только для выполнения невоенных задач, таких как перенос мешков с песком во время наводнений или обустройство лагерей беженцев, поясняет Die Zeit. Теперь в немецкое законодательство хотят внести поправки, позволяющие войскам принимать меры против беспилотников. В случае расширения полномочий вооруженных сил в стране поправки необходимо будет внести и в Конституцию, пояснила Джексон.

Президент России Владимир Путин, комментируя инциденты с дронами, заявил, что у России нет беспилотников, «которые долетают до Лиссабона». «Целей там [в Европе] нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — утверждает Путин. Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, говорил глава МИДа Сергей Лавров.