 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Берлин объяснил инциденты с дронами знанием Путиным «немецких инстинктов»

Писториус об инцидентах с дронами: Путин знает немецкие инстинкты и рефлексы
Сюжет
Военная операция на Украине
Немецкий министр обороны призвал «трезво и спокойно оценивать ситуацию», поскольку «до сих пор замеченные беспилотники не представляли никакой конкретной угрозы». Путин говорил, что у России нет целей в Европе
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя последние инциденты с нарушением беспилотниками воздушного пространства стран Европы, заявил в интервью Handelsblatt, что президент России Владимир Путин хорошо знает Германию.

По мнению министра, инциденты направлены на «создание неопределенности». «Речь идет о провокациях, нагнетании страха и разжигании острых дискуссий. Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все помним. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами», — сказал Писториус.

Он призвал «трезво и спокойно оценивать ситуацию», поскольку «до сих пор замеченные беспилотники не представляли никакой конкретной угрозы».

Интервью было взято до того, как в четверг и пятницу вечером в аэропорту Мюнхена были замечены дроны. В оба дня полеты были приостановлены. Кто стоит за появлением беспилотников в небе над Германией, пока неясно.

Ландсбергис предрек Европе «Перл-Харбор» после «дня сурка» из-за дронов
Политика
Габриэлюс Ландсбергис

Писториус скептически отнесся к планам создать в стране центр защиты от дронов. «Бундесвер не может присутствовать везде в Германии, где появляются беспилотники, и сбивать их», — отметил он. «Гораздо важнее, чтобы региональная и федеральная полиция развивала возможности, необходимые им для работы на определенном уровне», — добавил он.

По его словам, такой центр «будет отвечать только за потенциальную угрозу, исходящую от беспилотников». «Однако мы должны учитывать, что сценариев угроз может быть несколько», — подчеркнул министр. «Поэтому нам в первую очередь нужна общая картина 24/7 и на 360 градусов», — заключил он.

Мерц отверг предложение по финансированию «стены дронов»
Политика
Фридрих Мерц

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт на днях анонсировал строительство центра защиты от беспилотников после того, как в Германии участились случаи с дронами: в конце сентября только над землей Шлезвиг-Гольштейн были зафиксированы рои дронов, писала газета Die Zeit.

Целью центра он назвал объединение компетенций федеральной полиции, Федерального управления уголовной полиции и региональной полиции при участии бундесвера. Предполагается, что в будущем вооруженные силы будут оказывать военную помощь в борьбе с беспилотниками. Пока сбивать дроны юридически вряд ли возможно, отмечало издание.

Для этого необходимо констатировать наступление «состояния напряженности» или «состояния обороны» (первый правовой режим применяется в случае серьезного внешнеполитического конфликта, а второй — в случае нападения на страну или неизбежности нападения), что позволило бы бундесверу развернуть военную операцию на территории страны, поясняло издание. Для этого потребуются большинство в две трети голосов в бундестаге и одобрение бундесрата.

В Польше нашли обломки еще одного беспилотника
Политика
Фото:Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

«Юридически мы живем в мире, несмотря на гибридную ситуацию, нет никаких ограничений воздушного пространства, в воздухе летают пилоты-любители, и разрешены полеты дронов», — отметила юрист Верена Джексон из Мюнхенского университета бундесвера. «Если вражеский танк пересекает нашу границу, то вступает в силу «состояние обороны». Когда же беспилотники действуют в нашем воздушном пространстве, ситуация не столь однозначна, даже с юридической точки зрения», — добавила она.

До сих пор бундесвер размещен внутри страны только для выполнения невоенных задач, таких как перенос мешков с песком во время наводнений или обустройство лагерей беженцев, поясняет Die Zeit. Теперь в немецкое законодательство хотят внести поправки, позволяющие войскам принимать меры против беспилотников. В случае расширения полномочий вооруженных сил в стране поправки необходимо будет внести и в Конституцию, пояснила Джексон.

Президент России Владимир Путин, комментируя инциденты с дронами, заявил, что у России нет беспилотников, «которые долетают до Лиссабона». «Целей там [в Европе] нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — утверждает Путин. Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, говорил глава МИДа Сергей Лавров.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Борис Писториус Владимир Путин беспилотники Германия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Ландсбергис предрек Европе «Перл-Харбор» после «дня сурка» из-за дронов
Политика
В Мюнхене приготовились сбивать дроны лазером
Политика
Макрон рассказал, что нужно Европе помимо «стены дронов»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
В ЦСКА назвали сроки восстановления Акинфеева после травмы Спорт, 19:41
Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением при отказе отдать власть Политика, 19:35
Экзоскелеты и робопсы: как и для чего российский бизнес внедряет роботов Тренды, 19:34
Big Data и омниканальность: как банки меняют рекламный рынок Радио, 19:28
«Барселона» впервые проиграла в чемпионате Испании Спорт, 19:24
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Россиянам пообещали в октябре одно из самых красивых суперлуний Общество, 19:20
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
WP сообщила, что украинские Patriot не справляются с российскими ракетами Политика, 19:17
В США арестовали школьника за просьбу ChatGPT помочь с планом убийства Общество, 19:11
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Сотрудник «Мираторга» получил ранения при ударе дрона в Брянской области Общество, 19:00
Берлин объяснил инциденты с дронами знанием Путиным «немецких инстинктов» Политика, 18:49
Не для новичков: как меняется ресторанный бизнес Отрасли, 18:49
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45