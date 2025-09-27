Семь рейсов в аэропорту Вильнюса задержали из-за беспилотников
Работа Вильнюсского аэропорта была нарушена из-за находящихся неподалеку от него гражданских беспилотников, семь рейсов задержали. Об этом сообщает литовский портал Etaplius со ссылкой на поставщика услуг по обслуживанию воздушного движения Oro Navigacija.
Был задержан вылет четырех самолетов и прилет еще трех. Служба общественной безопасности Вильнюса зафиксировала три полета дронов в районе аэропорта. «Это не первый случай, когда гражданские беспилотники нарушают работу аэропорта», — говорится в сообщении компании.
В Oro Navigacija отметили, что инцидент произошел 26 сентября. В подобных случаях в Литве может грозить уголовная ответственность за нарушение правил безопасности.
Полеты в воздушной гавани остановились после получения информации о возможном обнаружении беспилотника. Они возобновились десять минут спустя.
Похожая ситуация, по информации LTR, произошла 25 сентября. Тогда полеты в Вильнюсском аэропорту также временно приостановили из-за возможного обнаружения беспилотника. Их возобновили через 14 минут. Инцидент повлиял на расписание четырех запланированных рейсов. По данным Oro Navigacija, беспилотник заметили над районом Науйининкай.
В конце августа литовские власти установили запрет для полетов вблизи Белоруссии до 1 октября в ответ на появление дрона с другой стороны границы. «Это было сделано с учетом ситуации с безопасностью и угроз обществу, включая риски для гражданской авиации», — сообщали в Минобороны Литвы.
В ведомстве уточнили, что действие ограничений могут продлить, «если угроза, связанная с проникновением беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Литвы, не уменьшится».
