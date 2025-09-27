Над крупнейшей военной базой Дании заметили беспилотники

В полиции Дании заявили, что возле авиабазы Каруп заметили один или два беспилотника. Минобороны страны сообщило, что дроны наблюдались «на нескольких объектах» ведомства

Авиабаза Каруп, Дания (Фото: Björn Trotzki / imago-images.de / ТАСС)

Неопознанные беспилотники летали над датскими военными объектами, в том числе над авиабазой Каруп. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, полиция Дании сообщила, что

вечером 26 сентября возле авиабазы Каруп, где размещаются вертолеты вооруженных сил, службы наблюдения за воздушным пространством и летная школа, были замечены один или два беспилотника. В Карупе также размещаются части командования обороны.

Согласно информации на сайте Минобороны Дании, Каруп — крупнейшая военная база страны, где ежедневно находятся около 3,5 тыс. человек. Она занимает площадь около 3 тыс. гектаров и является местом расположения нескольких подразделений Вооруженных сил.

Представитель полиции Саймон Скелкьяркер заявил, что не может прокомментировать, откуда прилетели беспилотники, добавив, что их не сбивали.

Скелкьяркер отметил, что у базы Каруп есть общие взлетно-посадочные полосы с гражданским аэропортом Мидтъюлланд, который был ненадолго закрыт, но это не повлияло на выполнение рейсов.

В Минобороны Дании также сообщили о беспилотниках над военными объектами, но не стали приводить подробности. «Министерство обороны Дании подтверждает, что прошлой ночью на нескольких объектах [ведомства] были замечены беспилотники. Были задействованы различные средства», — говорится в сообщении министерства.

Дроны заметили над Копенгагеном вечером 22 сентября. Из-за этого работа столичного аэропорта была приостановлена на три часа, что привело к отмене и задержке примерно сотни рейсов. Установить происхождение беспилотников датские власти не смогли.

В тот же вечер несколько дронов появились над военными объектами в Осло. По подозрению в причастности задержали двух граждан Сингапура. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала случившееся «самой серьезной атакой на важнейшую инфраструктуру Дании» и подчеркнула, что расследование продолжается.

Ночью 25 сентября в связи с несанкционированным полетом дронов закрывали воздушное пространство над Ольборгом. Два рейса вернулись в Копенгаген, после чего аэропорт возобновил работу. Начальник Национальной полиции Торкильд Фогде отметил, что «действия беспилотников аналогичны тем, которые остановили воздушное движение в Копенгагене».

Позднее дроны заметили также вблизи трех других аэропортов. Полиция Южной Ютландии сообщила, что они находились около аэропортов Эсбьерга, Сеннерборга и Скридструпа, где расположена авиабаза Королевских ВВС Дании с истребителями F-16 и F-35.

Посольство России в Дании назвало перебои в работе аэропортов «инсценированной провокацией» и заявило, что Россия не причастна к инцидентам с нарушениями дронами воздушного пространства.