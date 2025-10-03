 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Аэропорт Мюнхена закрыли из-за беспилотников

Рядом с аэропортом Мюнхена и в соседних городах заметили беспилотники. Отменено 17 рейсов, несколько самолетов перенаправили в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт. Кому принадлежат дроны, пока не установлено

Поздно вечером 2 октября Управление воздушного движения Германии приостановило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких замеченных беспилотников.

Ограничения ввели в 22:18 по местному времени (23:18 мск), из-за этого отменили вылет 17 рейсов, что затронуло почти 3 тыс. Еще 15 прибывающих рейсов перенаправили в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

ZDF со ссылкой на федеральную полицию сообщает, что полеты возобновят утром в пятницу, 3 октября.

По данным полиции, беспилотники были замечены в районе аэропорта и в соседних городах Эрдинг и Фрайзинг между 21:30 и полуночью. Правоохранительные органы ведут расследование, начался поиск летательных аппаратов и тех, кто может быть причастен к их запуску, полиция задействовала вертолет. Кому могли принадлежать БПЛА, пока не сообщается.

Путин прокомментировал инциденты с дронами в Европе
Политика
Польский полицейский стоит возле фрагмента беспилотного летательного аппарата&nbsp;в Чесниках, 10 сентября 2025 года

В последние дни беспилотники были замечены в нескольких европейских городах: возле аэропортов Вильнюса, Копенгагена и Бухареста, рядом с военными объектами Дании, над территорией Норвегии. Помимо того, в сентябре Польша, Эстония и Румыния сообщили о нарушениях своего воздушного пространства беспилотниками и военной авиацией. Европейские страны обвинили в сентябрьских инцидентах Россию, Москва подчеркивает, что не имеет к ним отношения.

Президент Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес России, пошутил, что больше не будет посылать дроны в Европу: «Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон». Говоря серьезно, он подчеркнул, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Мюнхен аэропорты беспилотники дроны Германия
Материалы по теме
Bild узнал о неготовности военных Германии к уничтожению дронов
Политика
Глава Ryanair обвинил ЕС в неспособности защитить аэропорты от дронов
Политика
Макрон рассказал, что нужно Европе помимо «стены дронов»
Политика
