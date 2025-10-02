Путин прокомментировал инциденты с дронами в Европе
У России нет целей для ударов беспилотниками в Европе, заявил президент России Владимир Путин во время заседания форума «Валдай». Трансляцию ведет РБК.
Сначала у президента спросили, зачем он «посылает дроны в Европу». «Не буду больше. Больше не буду. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон», — пошутил Путин.
Говоря серьезно, президент сказал, что у России нет дронов, «которые долетают до Лиссабона».
«Целей там нет, что самое то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — подчеркнул Путин.
В ночь на 10 сентября несколько беспилотных летательных аппаратов пересекли польскую границу, часть из них были сбиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дроны были российскими, и запросил консультацию союзников по статье 4 Устава НАТО. Запрос Варшавы был выполнен. Кремль назвал обвинения польских властей безосновательными. В Минобороны заявили, что максимальная дальность полета применяемых в ударе российских дронов не превышает 700 км.
Впоследствии нарушения своего воздушного пространства зафиксировали еще несколько стран, в том числе Румыния и Эстония. В Европе обвинили в произошедшем Россию. Москва подчеркивает, что не имеет отношения к этим инцидентам.
На этом фоне лидеры ЕС обсудили усиление европейской обороны, в том числе «стену против дронов» — инициативу по созданию единой системы защиты от беспилотных летательных аппаратов на восточной границе ЕС. В Кремле, комментируя предложение, заявили, что «создание стен — это всегда плохо, как показывает история».
