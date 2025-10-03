 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Неопознанные дроны над Мюнхеном сначала появлялись над военной базой

Bild: неопознанные дроны над Мюнхеном сначала появлялись над военной базой
Аэропорт Мюнхена после закрытия на ночь из-за&nbsp;беспилотников, которые привели к отмене или перенаправлению десятков рейсов, Германия, 3 октября 2025 года
Аэропорт Мюнхена после закрытия на ночь из-за беспилотников, которые привели к отмене или перенаправлению десятков рейсов, Германия, 3 октября 2025 года

Неопознанные беспилотники, нарушившие работу аэропорта Мюнхена, изначально были замечены над объектами Бундесвера (вооруженных сил ФРГ). Об этом сообщает газета Bild.

Согласно данным издания, первые дроны появились около 19:30 по местному времени (18:30 мск) над авиабазой в Эрдинге, где расположен инновационный центр Бундесвера по испытанию беспилотных технологий нового поколения.

Только через час, примерно в 20:30, те же или аналогичные беспилотники были замечены над территорией международного аэропорта Мюнхена, находящегося в 8 км от военной базы. По информации Bild, в небе могли находиться до шести дронов с размахом крыльев от 60 см до 1 метра.

Полеты продолжались до 23:30. Немецкие военные подтвердили факт появления пяти беспилотников, но не предоставили информации об их происхождении или целях полета над стратегическими объектами.

Из-за появившихся беспилотников была парализована работа аэропорта Мюнхена. По этой причине пришлось отменить вылет 17 рейсов, что коснулось почти трех тыс. пассажиров. 15 других прибывающих самолетов перенаправили в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

В последние дни беспилотники уже замечали над другими европейскими городами. Их видели над аэропортами Вильнюса, Копенгагена, Бухареста и рядом с военными объектами Дании. Кроме того, в сентябре Польша, Эстония и Румыния сообщили о нарушениях своего воздушного пространства беспилотниками. Страны Европы обвинили в этом Россию. В ответ на это Москва сообщила, что не имеет отношения к происходящему.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

