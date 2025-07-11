Спецпосланник США Келлог посетит Украину 14 июля
Спецпосланник президента США Кит Келлог приедет в Киев в понедельник, 14 июля. Об этом он сообщил украинскому изданию «Новини.Live».
«Мы будем в Киеве в понедельник», — сказал он корреспондентке издания на конференции по восстановлению Украины в Риме.
Он добавил, что его визит продлится неделю.
Ранее, 9 июля, в Риме Келлог встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи Зеленский рассказал, что они обсудили поставки оружия и систем ПВО, а также совместное оборонное производство. До встречи с Келлогом президент Украины поручил «активизировать все контакты» с Вашингтоном, в том числе те, что касаются противовоздушной обороны, а также других поставок военной помощи США.
В начале июля Politico сообщило о приостановке поставок США Украине некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. В Белом доме это объяснили необходимостью оценки запасов американского арсенала. Позднее президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжить и нарастить поставки оружия Киеву.
AP со ссылкой на двух американских чиновников сообщило о возобновлении поставок некоторых видов оружия Украине. По информации агентства, речь идет о высокоточных управляемых ракетах GMLRS. О продолжении поставок также сообщило Reuters. Источники издания не уточнили, сколько именно оружия было отправлено и завершена ли поставка.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще ждут предложений Украины по продолжению двусторонних переговоров. До этого Зеленский заявил, что новая встреча российской и украинской сторон пока невозможна, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов переговоров.
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