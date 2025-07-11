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Военная операция на Украине ,  
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Спецпосланник США Келлог посетит Украину 14 июля

Сюжет
Военная операция на Украине
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Yves Herman / Reuters)

Спецпосланник президента США Кит Келлог приедет в Киев в понедельник, 14 июля. Об этом он сообщил украинскому изданию «Новини.Live».

«Мы будем в Киеве в понедельник», — сказал он корреспондентке издания на конференции по восстановлению Украины в Риме.

Он добавил, что его визит продлится неделю.

Ранее, 9 июля, в Риме Келлог встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи Зеленский рассказал, что они обсудили поставки оружия и систем ПВО, а также совместное оборонное производство. До встречи с Келлогом президент Украины поручил «активизировать все контакты» с Вашингтоном, в том числе те, что касаются противовоздушной обороны, а также других поставок военной помощи США.

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В начале июля Politico сообщило о приостановке поставок США Украине некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. В Белом доме это объяснили необходимостью оценки запасов американского арсенала. Позднее президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжить и нарастить поставки оружия Киеву.

AP со ссылкой на двух американских чиновников сообщило о возобновлении поставок некоторых видов оружия Украине. По информации агентства, речь идет о высокоточных управляемых ракетах GMLRS. О продолжении поставок также сообщило Reuters. Источники издания не уточнили, сколько именно оружия было отправлено и завершена ли поставка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще ждут предложений Украины по продолжению двусторонних переговоров. До этого Зеленский заявил, что новая встреча российской и украинской сторон пока невозможна, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов переговоров.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Украина США Кит Келлог Владимир Зеленский
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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