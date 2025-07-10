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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский обсудил с Келлогом поставки оружия и систем ПВО

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Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поставки оружия и систем ПВО со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом сообщает украинский лидер.

«Обсудили поставки оружия и усиление ПВО. На фоне увеличения российских атак это один из приоритетов. Говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

При этом американский президент Дональд Трамп 9 июля подтвердил, что Киев запросил у Вашингтона поставить еще одну систему ПВО Patriot. Однако это оружие очень редкое и дорогое, подчеркнул Трамп. «Они [Киев] хотели бы. Они запросили. Они [ПВО Patriot] действительно очень редки <...> Это очень, очень дорогая система», — сказал Трамп.

США возобновили поставки части оружия Украине
Политика

Зеленский и Келлог встретились в Риме 9 июля. До того Зеленский поручил «активизировать все контакты» с Вашингтоном, подчеркнув, что сейчас есть «необходимые политические заявления и решения», прежде всего это касается противовоздушной обороны, а также других американских поставок.

В начале июля Politico сообщило о приостановке поставок США некоторых видов оружия Украине, в том числе ракет для системы ПВО Patriot. В Белом доме это объяснили необходимостью оценки запасов американского арсенала.

Позднее Трамп заявил о намерении продолжить и нарастить поставки оружия Киеву, чтобы Украина могла защитить себя. Ночью 10 июля AP и Reuters сообщили, что США возобновили поставки Украине артиллерийских боеприпасов и реактивных снарядов GMRLS.

Москва осуждает поставки оружия Украине.

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Софья Полковникова
Владимир Зеленский Кит Келлог поставки оружия военная помощь
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
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