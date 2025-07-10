Зеленский обсудил с Келлогом поставки оружия и систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поставки оружия и систем ПВО со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом сообщает украинский лидер.

«Обсудили поставки оружия и усиление ПВО. На фоне увеличения российских атак это один из приоритетов. Говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

При этом американский президент Дональд Трамп 9 июля подтвердил, что Киев запросил у Вашингтона поставить еще одну систему ПВО Patriot. Однако это оружие очень редкое и дорогое, подчеркнул Трамп. «Они [Киев] хотели бы. Они запросили. Они [ПВО Patriot] действительно очень редки <...> Это очень, очень дорогая система», — сказал Трамп.

Зеленский и Келлог встретились в Риме 9 июля. До того Зеленский поручил «активизировать все контакты» с Вашингтоном, подчеркнув, что сейчас есть «необходимые политические заявления и решения», прежде всего это касается противовоздушной обороны, а также других американских поставок.

В начале июля Politico сообщило о приостановке поставок США некоторых видов оружия Украине, в том числе ракет для системы ПВО Patriot. В Белом доме это объяснили необходимостью оценки запасов американского арсенала.

Позднее Трамп заявил о намерении продолжить и нарастить поставки оружия Киеву, чтобы Украина могла защитить себя. Ночью 10 июля AP и Reuters сообщили, что США возобновили поставки Украине артиллерийских боеприпасов и реактивных снарядов GMRLS.

Москва осуждает поставки оружия Украине.