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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский поручил «активизировать все контакты» с Вашингтоном

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский поручил министру обороны и главкому активизировать контакты с Соединенными Штатами и добавил, что ждет результатов в ближайшее время. До этого Трамп пообещал разблокировать поставки оборонительного оружия Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: APA Images via ZUMA Press Wire / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому «активизировать все контакты с американской стороной».

Об этом украинский лидер заявил в вечернем обращении, оно опубликовано в телеграм-канале Зеленского.

По словам президента Украины, сейчас есть «необходимые политические заявления и решения», и задача властей — как можно быстрее их реализовать. Зеленский подчеркнул, что прежде всего это касается противовоздушной обороны, а также других поставок от Вашингтона.

«Ожидаю результатов этих контактов в ближайшее время, и, в частности, на этой неделе готовим форматы встреч наших команд — военных и политических», — сказал он.

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В начале июля стало известно о приостановке поставок США некоторых видов оружия Украине, в том числе ракет для системы ПВО Patriot. В Белом доме это объяснили необходимостью оценки запасов американского арсенала.

Позднее Трамп заявил о намерении продолжить и нарастить поставки оружия Киеву, поскольку «они должны иметь возможность защищать себя». В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для Patriot.

В Кремле заявили, что продолжение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона не способствует мирному урегулированию конфликта. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не обращать внимания на слова американского президента о поставках оружия Украине.

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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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