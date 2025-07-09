Зеленский поручил «активизировать все контакты» с Вашингтоном
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому «активизировать все контакты с американской стороной».
Об этом украинский лидер заявил в вечернем обращении, оно опубликовано в телеграм-канале Зеленского.
По словам президента Украины, сейчас есть «необходимые политические заявления и решения», и задача властей — как можно быстрее их реализовать. Зеленский подчеркнул, что прежде всего это касается противовоздушной обороны, а также других поставок от Вашингтона.
«Ожидаю результатов этих контактов в ближайшее время, и, в частности, на этой неделе готовим форматы встреч наших команд — военных и политических», — сказал он.
В начале июля стало известно о приостановке поставок США некоторых видов оружия Украине, в том числе ракет для системы ПВО Patriot. В Белом доме это объяснили необходимостью оценки запасов американского арсенала.
Позднее Трамп заявил о намерении продолжить и нарастить поставки оружия Киеву, поскольку «они должны иметь возможность защищать себя». В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для Patriot.
В Кремле заявили, что продолжение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона не способствует мирному урегулированию конфликта. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не обращать внимания на слова американского президента о поставках оружия Украине.
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