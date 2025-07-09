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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский и спецпредставитель Трампа Келлог встретились в Риме

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский&nbsp;и&nbsp;Кит&nbsp;Келлог&nbsp;во время их встречи в Риме, Италия, 9 июля 2025 года
Владимир Зеленский и Кит Келлог во время их встречи в Риме, Италия, 9 июля 2025 года (Фото: Remo Casilli / Reuters)

В Риме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и специального посланника президента США Кита Келлога, сообщает издание «Страна.ua».

Зеленский прибыл в столицу Италии 9 июля, ранее он встретился с папой Римским Львом XIV. Во время встречи понтифик снова предложил организовать в Ватикане переговоры между Украиной и Россией. Также в Риме прошла встреча Зеленского и президента Италии Серджо Маттареллы.

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10–11 июля 2025-го в Риме пройдет конференция, посвященная восстановлению Украины. Среди ее участников — премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики и главы международных организаций.

Ранее Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и главкому Вооруженных сил Украины Александру Сырскому активизировать контакты с Вашингтоном. Заявление Зеленского прозвучало после того, как стало известно о намерении США продолжить и нарастить поставки оружия Киеву, в том числе поставить десять ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. В Кремле заявили, что предоставление военной помощи США только оттягивает завершение конфликта.

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Военная операция на Украине Владимир Зеленский Кит Келлог США Рим Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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