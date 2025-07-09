Зеленский и спецпредставитель Трампа Келлог встретились в Риме

Владимир Зеленский и Кит Келлог во время их встречи в Риме, Италия, 9 июля 2025 года (Фото: Remo Casilli / Reuters)

В Риме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и специального посланника президента США Кита Келлога, сообщает издание «Страна.ua».

Зеленский прибыл в столицу Италии 9 июля, ранее он встретился с папой Римским Львом XIV. Во время встречи понтифик снова предложил организовать в Ватикане переговоры между Украиной и Россией. Также в Риме прошла встреча Зеленского и президента Италии Серджо Маттареллы.

10–11 июля 2025-го в Риме пройдет конференция, посвященная восстановлению Украины. Среди ее участников — премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики и главы международных организаций.

Ранее Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и главкому Вооруженных сил Украины Александру Сырскому активизировать контакты с Вашингтоном. Заявление Зеленского прозвучало после того, как стало известно о намерении США продолжить и нарастить поставки оружия Киеву, в том числе поставить десять ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. В Кремле заявили, что предоставление военной помощи США только оттягивает завершение конфликта.