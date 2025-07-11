Залужный предложил США передать Украине готовые к утилизации ракеты

У США есть ракеты Hellfire, срок эксплуатации которых подходит к концу, напомнил Залужный, указав, что Киеву это оружие «жизненно необходимо». Кремль заявлял, что чем меньше ракет поступает на Украину, тем ближе конец конфликта

Валерий Залужный (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

У США есть большие запасы устаревших или готовых к утилизации ракет, передача которых Украине могла бы стать «действенным решением» для защиты от российских ударов, написал в статье для «Украинской правды» посол страны в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

В качестве примера он привел ракеты класса «воздух — поверхность» Hellfire, отметив, что, по данным на конец 2023 года, у Соединенных Штатов было более 170 тыс. этих боеприпасов различных модификаций. По словам Залужного, значительную часть ракет выпустили в 1998–2018 годах, в то время как срок эксплуатации не превышает 25 лет.

«Следовательно, значительная часть устаревшего вооружения будет утилизирована или передана другим странам-союзникам», — написал посол, добавив, что для Украины оно «жизненно необходимо».

Ракеты AGM-114 Hellfire выпускаются с 1982 года, их производит Lockheed Martin. В 2019 году на вооружение армии США поступили ракеты класса «воздух — земля» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), которые призваны заменить Hellfire. В этом году Lockheed Martin собирается представить морскую версию JAGM.

В начале июля Politico и NBC News сообщили о паузе в поставках части американского оружия Украине, включая ракеты для комплексов Patriot. По их данным, решение месяц назад принял руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Президент США Дональд Трамп заявил, что не отдавал подобных приказов. На этой неделе Соединенные Штаты возобновили поставки некоторых видов вооружений.

По данным Axios, Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому «немедленно» отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot и помочь в поиске дополнительных поставок.

Российская сторона требует от западных государств прекратить оказание Украине военной помощи. «Чем меньше ракет поступает на Украину, тем ближе конец специальной военной операции», — заявляли в Кремле.