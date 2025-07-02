Politico узнало о приостановке поставок Украине зенитных ракет из США

В Пентагоне обеспокоены сокращением собственных запасов вооружений, пишет Politico. Решение о приостановке поставок было принято в начале лета, но вступило в силу только сейчас

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Пентагон приостановил поставки Украине некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов после проверки собственных запасов, сообщает Politico со ссылкой на три источника.

Проверка вызвала опасения, что общее число имеющегося на складах оружия — артиллерийских снарядов, ракет ПВО и боеприпасов — сокращается, сказали собеседники.

Решение приостановить часть помощи, обещанной Киеву администрацией бывшего президента Джо Байдена, было принято еще в начале июня руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби, но в силу оно вступает только сейчас.

Американская военная помощь поступала на Украину по двум каналам, отмечает Politico: из текущих запасов Минбороны с последующим восполнением и по Инициативе содействия безопасности Украины (USAI), в рамках которой США финансируют закупки оружия для Киева у американских оборонных компаний. К концу президентского срока Байдена все средства, выделенные в рамках USAI, были распределены, поставки продолжались по мере готовности систем.

Администрация действующего президента Дональда Трампа не запрашивала никакой дополнительной помощи. По словам представителей Белого дома, оставшихся средств достаточно, чтобы поддерживать Украину еще несколько месяцев.

С 2022 года США одобрили выделение Украине более $175 млрд помощи, передавал Reuters минувшей осенью. Вице-президент Джей Ди Вэнс утверждал, что при Байдене Соединенные Штаты «отправили Украине $300 млрд» и называл эти траты безумными. Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля оценивал помощь Вашингтона в $75 млрд.

В начале июня глава Пентагона Пит Хегсет предупредил, что США планируют сократить бюджет на закупки нового вооружения для Украины, поскольку «нынешняя администрация придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт» и выступает за мирное урегулирование путем переговоров.

Власти России требуют от западных государств прекратить поставки оружия и другой помощи Украине.