 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico узнало о приостановке поставок Украине зенитных ракет из США

Politico: США приостановили поставки Украине зенитных ракет
Сюжет
Военная операция на Украине
В Пентагоне обеспокоены сокращением собственных запасов вооружений, пишет Politico. Решение о приостановке поставок было принято в начале лета, но вступило в силу только сейчас
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Пентагон приостановил поставки Украине некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов после проверки собственных запасов, сообщает Politico со ссылкой на три источника.

Проверка вызвала опасения, что общее число имеющегося на складах оружия — артиллерийских снарядов, ракет ПВО и боеприпасов — сокращается, сказали собеседники.

Решение приостановить часть помощи, обещанной Киеву администрацией бывшего президента Джо Байдена, было принято еще в начале июня руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби, но в силу оно вступает только сейчас.

Шеф Пентагона предупредил о сокращении помощи Украине
Политика
Пит Хегсет

Американская военная помощь поступала на Украину по двум каналам, отмечает Politico: из текущих запасов Минбороны с последующим восполнением и по Инициативе содействия безопасности Украины (USAI), в рамках которой США финансируют закупки оружия для Киева у американских оборонных компаний. К концу президентского срока Байдена все средства, выделенные в рамках USAI, были распределены, поставки продолжались по мере готовности систем.

Администрация действующего президента Дональда Трампа не запрашивала никакой дополнительной помощи. По словам представителей Белого дома, оставшихся средств достаточно, чтобы поддерживать Украину еще несколько месяцев.

С 2022 года США одобрили выделение Украине более $175 млрд помощи, передавал Reuters минувшей осенью. Вице-президент Джей Ди Вэнс утверждал, что при Байдене Соединенные Штаты «отправили Украине $300 млрд» и называл эти траты безумными. Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля оценивал помощь Вашингтона в $75 млрд.

В начале июня глава Пентагона Пит Хегсет предупредил, что США планируют сократить бюджет на закупки нового вооружения для Украины, поскольку «нынешняя администрация придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт» и выступает за мирное урегулирование путем переговоров.

Власти России требуют от западных государств прекратить поставки оружия и другой помощи Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Пентагон США военная помощь поставки оружия зенитные ракеты Украина
Материалы по теме
Главный хаб по поставкам оружия Украине будут охранять норвежские F-35
Политика
Bloomberg сообщил об опасениях ЕС насчет дальнейших закупок оружия у США
Политика
Би-би-си рассказал о распространении напечатанного на 3D-принтере оружия
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 92,74 (+0,48) Инвестиции, 01 июл, 20:05 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 78,42 (-0,11) Инвестиции, 01 июл, 20:05
Клишас предупредил диаспоры о необходимости «жить по российским законам» Политика, 01:20
Меркель заявила, что конфликт России и Украины не закончится без диалога Политика, 01:12
Хинштейн сообщил о пожаре в курском Льгове после удара дронов Политика, 00:58
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
В Суэцком заливе затонула буровая установка Общество, 00:32
«Реал» обыграл «Ювентус» и вышел в 1/4 финала клубного чемпионата мира Спорт, 00:21
В «Росатоме» сообщили о переговорах по продаже доли в АЭС в Турции Политика, 00:08
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Глава МИД Германии посетил Одессу Политика, 00:06
Politico узнало о приостановке поставок Украине зенитных ракет из США Политика, 00:06
Страховка за утечку персональных данных. Как это работаетПодписка на РБК, 00:01
Мерц отверг возможность для ФРГ стать стороной конфликта на Украине Политика, 01 июл, 23:55
Израиль после атаки хуситов пообещал Йемену «судьбу как у Тегерана» Политика, 01 июл, 23:33
В Петербурге загорелся ангар на 900 «квадратах» Общество, 01 июл, 23:29
Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса Политика, 01 июл, 23:26