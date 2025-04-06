Тимошенко заявила, что Запад хочет завершить конфликт на Украине в мае

Юлия Тимошенко (Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Запад планирует завершить конфликт на Украине до конца мая, утверждает бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Видео выступления опубликовало издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

«Международные планы: закончить конфликт на Украине до конца мая», — заявила Тимошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале выражал надежду на завершение конфликта в 2025 году, при этом он исключил возобновление боевых действий, если Украину примут в ЕС или НАТО. Москва выступает против вступления соседней страны в альянс.

Перед возвращением в Белый дом президент США Дональд Трамп заявлял, что сможет завершить конфликт «за 24 часа», однако позже утверждал, что говорил это «с долей сарказма». В конце марта Трамп обвинил Россию в том, что она затягивает заключение соглашения по приостановке конфликта.

В том же месяце Bloomberg сообщал, что в США рассчитывают на завершение конфликта к Пасхе, которая в этому году приходится на 20 апреля как у католиков, так и у православных христиан.



В конце 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия стремится завершить военную операцию на Украине, а задачей на 2025-й год будет добиться достижения целей операции, а также решения экономических задач, военных вопросов и вопросов безопасности. Оценивая вероятность завершения конфликта в этом году, Путин сказал: «Вашими бы устами да мед пить».

В конце марта Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой ООН, для того чтобы провести выборы и привести к власти правительство, с которым можно будет начать переговоры о мирном соглашении.



Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского российский президент считает нелегитимным, так как официальный срок его полномочий истек в мае 2024 года. Выборы на Украине не могут пройти до момента, когда будет отменено военное положение.

По оценке экспертов Украинского института политики, голосование может пройти не раньше осени и будет сопровождаться «серьезным внутриполитическим конфликтом», при этом на решение о скором проведении выборов может повлиять администрация Трампа, если выразит намерение сотрудничать только с «обновленной властью».