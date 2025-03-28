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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле объяснили слова Путина про внешнее управление на Украине

Кремль связал идею внешнего управления на Украине с возможной утерей контроля
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Инициатива Владимира Путина о введении на Украине временного внешнего управления основывается на ситуации, которая сейчас складывается в этой стране, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это только одна из идей, деталей пока нет, передает корреспондент РБК.

«Процессы там идут, весьма и весьма свидетельствующие о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля. Путин сказал, что это одна из идей. Это идея, именно связанная с введением внешнего управления», — сказал пресс-секретарь президента.

Накануне Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. По мнению президента, это необходимо, чтобы «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым Москва могла бы вести переговоры о мире.

Журналисты также спросили пресс-секретаря президента, обсудил ли Путин возможность внешнего управления на Украине с американским коллегой Дональдом Трампом. «В ходе телефонных разговоров, о которых мы вам сообщали, эта тема не затрагивались. Это именно точка зрения президента, которая основывается на неопровержимых фактах, связанных с реальным статусом, который мы имеем сейчас на Украине», — ответил он.

В Белом доме ответили на идею Путина ввести на Украине внешнее управление
Политика
Фото:Nathan Howard / Reuters

По словам Пескова, в пользу введения внешнего управления на Украине говорит «отсутствие контроля руководства страны за вооруженными силами». Украинские военные «не выполняют приказ в части ненанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры», подчеркнул он.

Отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней был согласован на переговорах в Эр-Рияде. По заявлению российской стороны, мораторий на удары начал действовать 18 марта, по заявлению украинской — 25 марта. Минобороны России уже не раз обвинило Киев в срыве договоренностей. Генштаб ВСУ отверг нарушение моратория.

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