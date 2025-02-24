Зеленский выразил надежду на завершение конфликта в этом году

Украина рассчитывает завершить конфликт в этом году, а не через три года, сказал Зеленский. Путин, говоря о сроках, обращал внимание на важность достижения целей военной операции

Владимир Зеленский (Фото: Frank Gunn / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Киев надеется завершить конфликт с Россией в этом году, а не через три года, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его цитирует УНН.

«Мы надеемся, что мы сможем завершить эту войну в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация», — сказал он.

Зеленский исключил возобновление конфликта, если Украина будет членом ЕС и НАТО. Москва выступает против вступления соседней страны в альянс.

Президент Украины уже говорил о желании завершить конфликт в 2025 году. Однако для этого Киеву необходимо получить гарантии безопасности, подчеркивал он.

Надежду на достижение мира в 2025 году выражали и другие мировые политики, в частности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Урегулирование конфликта на Украине в кратчайшие сроки было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, который также говорил о желании положить конец боевым действиям.

Трамп хочет и способен завершить конфликт на Украине, считает Зеленский. «Трамп, я считаю, способен, и, дай бог, он это сможет — предложить Украине реальные гарантии безопасности», — говорил он.

Украина добивается от США подобных гарантий в рамках сделки о доступе к полезным ископаемым. Однако накануне глава американского Минфина Скотт Бессент сказал, что потенциальное соглашение включает только экономические, а не военные гарантии от Вашингтона. Тем не менее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила 24 февраля, что Киев и Вашингтон находятся на завершающей стадии переговоров о соглашении.

Российские власти подтверждали желание завершить конфликт на Украине. Москва обвиняет Киев в отказе от переговоров. Россия прекратит боевые действия, если добьется заключения устраивающих обе стороны договоренностей, сказал 24 февраля глава МИДа Сергей Лавров. Говоря о возможности завершить конфликт в 2025 году, президент Владимир Путин обратил внимание на важность достижения целей военной операции.