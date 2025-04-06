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Военная операция на Украине ,  
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Британия, Франция и Украина обсудили вопрос «сил сдерживания» в стране

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Военная операция на Украине

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил отправку миротворцев на Украину с французскими и украинскими коллегами в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба британского министерства обороны.

«Начальники штабов оборонных ведомств рассмотрели структуру, численность и состав, необходимые для любых будущих сил обеспечения безопасности в Украине», — говорится в сообщении.

В своем заявлении британское оборонное ведомство не приводит имена представителей Франции и Украины, которые приняли участие во встрече.

Обсуждения продолжатся на следующей неделе, для этого Великобритания и Франция пообещали созвать министров обороны стран коалиции в Брюсселе.

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31 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что представители военного командования Великобритании, Франции и Украины в ближайшие дни проведут встречу, посвященную обеспечению гарантий безопасности для Киева. Встреча состоялась 4 апреля.

Сформировать силы сдерживания в рамках возможного мирного соглашения желают свыше 30 стран — так называемая «коалиция желающих» (далеко не все намерены отправить непосредственно военных). Усилия координируют Франция и Великобритания.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл неприемлемым появление в соседней стране войск государств НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами».

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Минобороны Великобритания Франция Украина миротворцы
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