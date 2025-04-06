Британия, Франция и Украина обсудили вопрос «сил сдерживания» в стране
Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил отправку миротворцев на Украину с французскими и украинскими коллегами в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба британского министерства обороны.
«Начальники штабов оборонных ведомств рассмотрели структуру, численность и состав, необходимые для любых будущих сил обеспечения безопасности в Украине», — говорится в сообщении.
В своем заявлении британское оборонное ведомство не приводит имена представителей Франции и Украины, которые приняли участие во встрече.
Обсуждения продолжатся на следующей неделе, для этого Великобритания и Франция пообещали созвать министров обороны стран коалиции в Брюсселе.
31 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что представители военного командования Великобритании, Франции и Украины в ближайшие дни проведут встречу, посвященную обеспечению гарантий безопасности для Киева. Встреча состоялась 4 апреля.
Сформировать силы сдерживания в рамках возможного мирного соглашения желают свыше 30 стран — так называемая «коалиция желающих» (далеко не все намерены отправить непосредственно военных). Усилия координируют Франция и Великобритания.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл неприемлемым появление в соседней стране войск государств НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами».
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