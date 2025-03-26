Трамп обвинил Россию в «затягивании времени» по перемирию с Украиной

Трамп выразил уверенность, что Москва и Киев хотят завершения конфликта, но Россия, предположительно, оттягивает прекращение огня. Путин ранее назвал нюансы, которые мог бы обсудить с Трампом насчет предложения США о перемирии

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия, вероятно, затягивает согласование прекращения огня с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax.

«Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет [в бизнесе]: «Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать», — рассказал политик.

В то же время он уверен, что Москва и Киев хотят, «чтобы это закончилось». «[Погибшие] не американцы, но для меня это не имеет значения в этом плане. Я смотрю на фотографии полей сражений, и предпочел бы их даже не видеть. Повсюду руки, ноги и головы», — рассказал Трамп. Он назвал применяемое вооружение «просто абсурдным», отметив количество запускаемых беспилотников.

США рассматривают временное прекращение огня как необходимый этап перед основными переговорами по завершению конфликта. «Трудно договориться о долгосрочном прекращении войны, пока они стреляют друг в друга», — пояснял госсекретарь Марко Рубио.

Предложение о прекращении огня на 30 суток между Россией и Украиной появилось после переговоров Вашингтона и Киева в первой половине марта.

Российский президент Владимир Путин положительно воспринял инициативу, но указал на нюансы. В частности, он упомянул ситуацию с украинскими военными в Курской области: «Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство отдаст приказ сдаться в плен?». Среди других проблемных вопросов Путин назвал контроль за соблюдением соглашений, а также продолжение военных поставок Украине и мобилизации. Путин добавил, что может обсудить эти вопросы в телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

«Исходя из ситуации на земле, будем договариваться о следующих шагах и для прекращения конфликта, и для выхода на приемлемые для всех договоренности», — резюмировал президент.

Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня, но для перехода к этому Россия должна перестать выдвигать условия, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Москва и Вашингтон решили, что с 18 марта на 30 дней действует мораторий на удары по энергобъектам. Но каждая из сторон вправе от него отказаться, если одна из них его нарушит. Минобороны России несколько раз обвиняло ВСУ в нарушении соглашения и ударах по энергообъектам.