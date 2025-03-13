Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа пересек границу с Россией
Самолет, который связывают с полетом Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, пересек границу с Россией, следует из данных сервиса Flightradar.
Самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, направляется на север из Катара.
Полет проходит на фоне сообщений о возможной поездке Уиткоффа в Россию. Согласно данным сервиса Flightradar, по состоянию на 11:50 мск самолет находился в небе над Псковской областью.
Конкретная информация о пунктах отправления и прибытия отсутствует.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 марта пообещал своевременно сообщить о визите Уиткоффа в Россию.
Это будет уже второй визит спецпосланника Трампа в Москву: Уиткофф прилетал 11 февраля, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными с Россией американца Марка Фогеля. России тогда передали Александра Винника. Уиткофф рассказывал, что провел «много времени» с Путиным.
Спецпосланник также присутствовал на встрече украинской и американской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии.
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