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Военная операция на Украине ,  
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Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа пересек границу с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Стив&nbsp;Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Самолет, который связывают с полетом Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, пересек границу с Россией, следует из данных сервиса Flightradar.

Самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, направляется на север из Катара.

Полет проходит на фоне сообщений о возможной поездке Уиткоффа в Россию. Согласно данным сервиса Flightradar, по состоянию на 11:50 мск самолет находился в небе над Псковской областью.

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Фото:Diego Fedele / Getty Images

Конкретная информация о пунктах отправления и прибытия отсутствует.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 марта пообещал своевременно сообщить о визите Уиткоффа в Россию.

Это будет уже второй визит спецпосланника Трампа в Москву: Уиткофф прилетал 11 февраля, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными с Россией американца Марка Фогеля. России тогда передали Александра Винника. Уиткофф рассказывал, что провел «много времени» с Путиным.

Спецпосланник также присутствовал на встрече украинской и американской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии.

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Стив Уиткофф Дональд Трамп Владимир Путин Россия переговоры Украина
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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Владимир Путин

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