Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа пересек границу с Россией

Стив Уиткофф (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Самолет, который связывают с полетом Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, пересек границу с Россией, следует из данных сервиса Flightradar.



Самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, направляется на север из Катара.



Полет проходит на фоне сообщений о возможной поездке Уиткоффа в Россию. Согласно данным сервиса Flightradar, по состоянию на 11:50 мск самолет находился в небе над Псковской областью.



Конкретная информация о пунктах отправления и прибытия отсутствует.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 марта пообещал своевременно сообщить о визите Уиткоффа в Россию.Это будет уже второй визит спецпосланника Трампа в Москву: Уиткофф прилетал 11 февраля, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными с Россией американца Марка Фогеля. России тогда передали Александра Винника. Уиткофф рассказывал, что провел «много времени» с Путиным.

Спецпосланник также присутствовал на встрече украинской и американской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии.