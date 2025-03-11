Bloomberg узнал о визите в Москву посланника Трампа для встречи с Путиным

Стив Уиткофф уже встречался с Путиным в феврале, когда приезжал в Москву забрать освобожденного в рамках обмена заключенными американца. 11 марта он будет участвовать в переговорах с Украиной в Саудовской Аравии

Стив Уиткофф (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

В Москву собирается приехать спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщила в X журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн.

Уиткофф намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, когда именно это произойдет, не уточняется.

Это будет уже второй визит спецпосланника Трампа в Москву: Уиткофф прилетал 11 февраля, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными с Россией американца Марка Фогеля. России тогда передали Александра Винника. Уиткофф рассказывал, что провел «много времени» с Путиным, налаживая с ним дружеские отношения.

О предполагаемой поездке стало известно во время подготовки в Саудовской Аравии встречи украинской и американской делегаций, на которой должен присутствовать и Уиткофф. Помимо него, США будут представлять госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц, Украину — глава офиса президента Андрей Ермак, министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров. Переговоры пройдут 11 марта в Джидде, в Вашингтоне заявили, что их цель — создание почвы для мирного соглашения и первоначального прекращения огня. От итогов будет зависеть возобновление военной помощи США Украине, сообщал Рубио.

CNN писал, что американские чиновники встретятся и с российскими дипломатами, но в российском МИДе заявили, что нового раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном в Саудовской Аравии на этой неделе не запланировано. Первые прошли 18 февраля в Эр-Рияде.