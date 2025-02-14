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Обмен заключенными ,  
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Винник раскрыл маршрут возвращения в Россию

Винник сообщил, что прилетел в Россию на американском спецборте через Польшу
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Обмен заключенными
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Возвращение Трампа в Белый дом
Освобожденный в США Александр Винник сообщил, что его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу, а не через Турцию, как ранее говорил адвокат

Сооснователь криптобиржи BTC-e Александр Винник, которого США освободили в обмен на американца Марка Фогеля, сообщил «РИА Новости», что его доставили в Россию американским спецбортом.

По словам Винника, самолет летел через Польшу, а не через Турцию, как ранее говорил адвокат Аркадий Бух. «Сначала заправились там, на восточном побережье, потом в Польшу, заправились и сюда», — рассказал россиянин.

Винник сообщил, что уже дома с семьей. Он поблагодарил за свое освобождение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, главу МИД Сергея Лаврова, дипломатов и спецслужбы.

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Александр Винник

Винник с 2022 года находился под стражей в США по обвинению в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через биржу BTC-e. В 2017-м россиянина арестовали во время отдыха в Греции по запросу Вашингтона, а три года спустя экстрадировали во Францию, власти которой подозревали его в вымогательстве, хищении личных данных и отмывании денег. В 2022-м Винника доставили в США. Он частично признал вину и заключил сделку со следствием, приговор должны были вынести летом 2025 года.

В России Винник был заочно арестован в 2018 году по обвинению в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. Москва требовала его экстрадиции.

Винника передали Москве в обмен на американского учителя, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. В августе 2021 года его задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Нью-Йорка, за контрабанду и хранение наркотических средств. Фогель настаивал, что провезенная им марихуана была медицинской (для облегчения последствий операции на позвоночнике) и у него был выписанный врачом рецепт.  В 2022 году его приговорили к 14 годам тюрьмы. Госдеп США просил освободить его, семья Фогеля призывала власти включить его в обменные списки.

11 февраля Фогель покинул Россию на частном самолете, принадлежащем спецпосланнику президента США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Винник обмен заключенными США спецборт Польша
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