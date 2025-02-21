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Переговоры России и США ,  
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Уиткофф заявил, что у него сложились дружеские отношения с Путиным

Сюжет
Переговоры России и США
Спецпосланник Трампа назвал визит в Москву «замечательным» и заявил, что провел «много времени» с Владимиром Путиным. Кремль не комментировал сообщения о встрече Путина и Уиткоффа
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку и участник переговоров с Россией Стив Уиткофф заявил, что во время поездки в Москву он налаживал дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным.

«Это была замечательная поездка. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривая, развивая дружбу, отношения с ним…» — сказал он на организованном Саудовской Аравией инвестиционном форуме в Майами (цитата по Sky News).

В интервью Sky News в кулуарах инвестиционной конференции Уиткофф заявил: «Думаю, я согласен с президентом Трампом, у него очень тонкое понимание того, что нужно сделать для установления прочного мира между Россией и Украиной. И я следую его примеру и верю в то, что он говорит».

Самолет Уиткоффа 11 февраля прилетел в Россию и забрал гражданина США Марка Фогеля, которого в 2022 году приговорили к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Этот визит стал первой публично известной поездкой в Москву высокопоставленного американского чиновника с ноября 2021 года, когда в столицу прилетел тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс, пытавшийся не допустить начала российско-украинского конфликта.

Телеведущий Fox News Шон Хэннити заявлял, что во время визита Уиткоффа в Россию состоялись его переговоры с Владимиром Путиным. Сам Уиткофф до этого не комментировал такие сообщения, как и Кремль. «Мне нечего вам сказать по этой теме, у меня никакой информации по этой теме для вас нет», — говорил Дмитрий Песков.

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Стив Уиткофф Владимир Путин переговоры
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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