Уиткофф заявил, что у него сложились дружеские отношения с Путиным

Спецпосланник Трампа назвал визит в Москву «замечательным» и заявил, что провел «много времени» с Владимиром Путиным. Кремль не комментировал сообщения о встрече Путина и Уиткоффа

Стив Уиткофф (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку и участник переговоров с Россией Стив Уиткофф заявил, что во время поездки в Москву он налаживал дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным.

«Это была замечательная поездка. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривая, развивая дружбу, отношения с ним…» — сказал он на организованном Саудовской Аравией инвестиционном форуме в Майами (цитата по Sky News).

В интервью Sky News в кулуарах инвестиционной конференции Уиткофф заявил: «Думаю, я согласен с президентом Трампом, у него очень тонкое понимание того, что нужно сделать для установления прочного мира между Россией и Украиной. И я следую его примеру и верю в то, что он говорит».

Самолет Уиткоффа 11 февраля прилетел в Россию и забрал гражданина США Марка Фогеля, которого в 2022 году приговорили к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Этот визит стал первой публично известной поездкой в Москву высокопоставленного американского чиновника с ноября 2021 года, когда в столицу прилетел тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс, пытавшийся не допустить начала российско-украинского конфликта.

Телеведущий Fox News Шон Хэннити заявлял, что во время визита Уиткоффа в Россию состоялись его переговоры с Владимиром Путиным. Сам Уиткофф до этого не комментировал такие сообщения, как и Кремль. «Мне нечего вам сказать по этой теме, у меня никакой информации по этой теме для вас нет», — говорил Дмитрий Песков.